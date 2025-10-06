Лишь 1% людей замечают этого быка за 4 секунды: попробуйте и вы

Телефон / © unsplash.com

Реклама

Головоломки и оптические иллюзии — это отличный игровой способ «размять» мозг и быстро проверить свою внимательность к деталям. Регулярное выполнение таких задач увеличивает концентрацию и улучшает когнитивные возможности. Попытайтесь найти среди других быков того, который имеет отличия.

Об этом сообщает РадиоТрек.

В этой задаче вам нужно найти особого быка, спрятавшегося среди других. На поиски у вас есть всего 4 секунды.

Реклама

Головоломка о быке. / © Radiotrek

Ответ

У быка, который не похож на других, сломан один рог.

Ответ к головоломке о быке. / © Радио Трек

Напомним, что новая серия головоломок от Spin Genie предлагает испытания для зрения и внимания. Одна из задач — найти семь собак, спрятанных на иллюстрации с парком. Более половины участников не справились с ней менее чем за 30 секунд, а некоторым понадобилась даже минута.

Также мы предлагаем вам увлекательное испытание для мозга. Задача, на первый взгляд, кажется элементарной — на большом изображении, заполненном идентичными числами 688, спряталось лишь одно уникальное число — 689.