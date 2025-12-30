Логическая задача со спичками / © Фото из открытых источников

Переставьте только одну спичку так, чтобы равенство 15 + 1 = 18 стало верным.

На первый взгляд кажется легко, но даже неверное расположение цифр или знаков может превратить задачу в настоящую головоломку. Помните: можно двигать только одну спичку — ломать ее запрещено.

Готовы проверить свой ум? Правильное решение приведено ниже.

Если вам удалось решить головоломку менее чем за 20 секунд, поздравляем — вы умнее 97% людей, которые пробовали эту спичечную задачку.

Правильный ответ:

Чтобы равенство стало верным, переставьте спичку со знака плюс на цифру «5» в числе 15, превратив ее в 9.

Тогда уравнение примет вид: 19 − 1 = 18.

Все становится совершенно верным. А вы смогли разгадать эту головоломку самостоятельно?