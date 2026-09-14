Смещение обеда в выходные оказалось опасным для мужчин: результаты исследования / © Credits

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Привычка есть в выходные дни раньше или позже, чем в рабочие, может незаметно вредить сердечно-сосудистой системе. Ученые выяснили, что так называемый пищевой джетлаг существенно повышает риск развития ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых патологий, особенно среди мужчин.

Об этом свидетельствуют результаты продолжительного исследования, опубликованного в научном журнале Communications Medicine, передает The Daily Mail.

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Согласно результатам нового исследования, употребление пищи в выходные дни в другое время, чем в будни, может повысить риск развития сердечных заболеваний.

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Исследователи обнаружили, что люди, у которых время приема пищи различается между буднями и выходными — явление, которое получило название «пищевой джетлаг» (eating jetlag), — могут сталкиваться с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это касается мужчин.

В рамках исследования в течение восьми лет наблюдали за более 100000 участников (средний возраст — 42 года).

Участников разделили на группы в зависимости от их графика питания. Одна группа ела в выходные раньше, чем в будни; вторая придерживалась стабильного графика в течение всей недели; третья — ела в выходные позже.

По сравнению с участниками, у которых был стабильный режим питания, у мужчин из обеих групп, которые меняли время приема пищи (ели раньше или позже), был более высокий риск сердечно-сосудистой или ишемической болезни сердца. Самая сильная связь наблюдалась среди тех, кто ел раньше в выходные дни.

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Каждый час разницы во время приема еды между буднями и выходными ассоциировался у мужчин с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 14% и ишемической болезни сердца — на 21%.

В то же время у женщин существенной взаимосвязи обнаружено не было. Также не нашли связи с риском возникновения инсульта.

Одной из причин может быть то, что у мужчин в целом более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы также предположили, что объяснить эти результаты могут различия в образе жизни, графике работы и биологических факторах у мужчин и женщин.

Исследователи отметили: «Полученные данные свидетельствуют о том, что расхождения во время еды в будние и выходные дни могут играть определенную роль в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний. Наши результаты подтверждают важность учета не только времени приема еды, но и регулярности этого графика для здоровья сердечно-сосудистой системы».

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Сердечно-сосудистые заболевания, в частности, болезни сердца и инсульт, ежегодно становятся причиной сотен смертей. К основным факторам, повышающим риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, относятся курение, нездоровое питание, избыточный вес и малоподвижный образ жизни.

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