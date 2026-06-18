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Лишь единицы смогут пройти этот тест без ошибок: проверьте свои знания по географии
Мачу-Пикчу, Петра, Ангкор-Ват и Бермудский треугольник известны во всём мире. Но лишь немногие могут без ошибок определить, где именно они находятся. Проверьте свои знания в этом тесте по географии.
Мир полон мест, о которых знают даже те, кто никогда не открывал атлас. Мачу-Пикчу, Бермудский треугольник, Ангкор-Ват или Петра давно стали символами своих регионов и привлекают миллионы туристов. Но легко ли вспомнить, где именно они находятся?
Тест подготовил портал Bored Panda.
Вас ждут вопросы о древних городах, вулканах, природных чудесах и известных достопримечательностях из разных уголков планеты. Попробуйте ответить на все вопросы, а затем сверьте свои результаты с правильными ответами в конце материала.
Мачу-Пикчу расположено на территории:
Боливии;
Эквадора;
Перу;
Чили.
Бермудский треугольник находится в водах:
Средиземного моря;
Северной Атлантики;
Мексиканского залива;
Карибского моря.
Геотермальная «Голубая лагуна» расположена в:
Швеции;
Исландии;
Норвегии;
Финляндии.
Женевское озеро расположено на границе Швейцарии и:
Австрии;
Франции;
Италии;
Германии.
Марианская впадина расположена в:
в Индийском океане;
Тихом океане;
Атлантическом океане;
Северном Ледовитом океане.
Серенгети, известный ежегодной миграцией миллионов животных, простирается на территории:
Намибии и Анголы;
Кении и Танзании;
Уганды и Руанды;
Южной Африки и Ботсваны.
Вулкан Везувий находится в:
Франции;
Италии;
Греции;
Испании.
Запретный город расположен в:
Бангкоке;
Киото;
Пекине;
Сеуле.
Вулкан Этна возвышается на острове:
Крит;
Сицилия;
Корсика;
Сардиния.
Саграда Фамилия — одна из главных достопримечательностей:
Рим;
Барселоны;
Мадрида;
Лиссабона;
Кратер Чиксулуб расположен у побережья:
Куба;
Мексики;
Колумбии;
Гватемалы.
Водопады Игуасу находятся на границе Бразилии и:
Аргентины;
Уругвая;
Парагвая;
Чили.
Статуи Моаи можно увидеть в:
Мадагаскаре;
острове Пасхи;
Мальте:
Фиджи.
Большая рифтовая долина проходит через:
Центральную Европу;
Восточную Африку;
Юго-Восточную Азию;
Западную Южную Америку.
Самая длинная река мира протекает на территории:
Азии;
Африки;
Южной Америки;
Северной Америки;
Европы;
Австралии;
Антарктиды;
Храм Ангкор-Ват расположен в:
Во Вьетнаме;
Камбодже;
Таиланде;
Лаосе.
Данакильская впадина в основном расположена в пределах:
Джибути;
Эфиопии;
Эритреи;
Сомали.
Гора Фудзи является символом:
Тайваню;
Японии;
Китаю;
Южной Корее.
Древний город Петра расположен на территории:
Турции;
Египта;
Иордании;
Греции.
Правильные ответы
Перу
Северная Атлантика
Исландия
Франция
Тихий океан
Кения и Танзания
Италия
Пекин, Китай
Сицилия
Барселона, Испания
Мексика
Аргентина
Остров Пасхи
Восточная Африка
Африка
Камбоджа
Эфиопия
Япония
Иордания
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