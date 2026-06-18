Лишь единицы смогут пройти этот тест без ошибок: проверьте свои знания по географии

Мачу-Пикчу. Фото: Martin St-Amant/CC BY-SA 3.0

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Мир полон мест, о которых знают даже те, кто никогда не открывал атлас. Мачу-Пикчу, Бермудский треугольник, Ангкор-Ват или Петра давно стали символами своих регионов и привлекают миллионы туристов. Но легко ли вспомнить, где именно они находятся?

Тест подготовил портал Bored Panda.

Вас ждут вопросы о древних городах, вулканах, природных чудесах и известных достопримечательностях из разных уголков планеты. Попробуйте ответить на все вопросы, а затем сверьте свои результаты с правильными ответами в конце материала.

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Мачу-Пикчу. Фото: Martin St-Amant/CC BY-SA 3.0

Мачу-Пикчу расположено на территории:

Боливии;

Эквадора;

Перу;

Чили.

Бермудский треугольник / © Getty Images

Бермудский треугольник находится в водах:

Средиземного моря;

Северной Атлантики;

Мексиканского залива;

Карибского моря.

Геотермальная «Голубая лагуна». Фото: SketchUp/CC BY-SA 3.0

Геотермальная «Голубая лагуна» расположена в:

Швеции;

Исландии;

Норвегии;

Финляндии.

Женевское озеро расположено на границе Швейцарии и:

Австрии;

Франции;

Италии;

Германии.

Марианская впадина / © Севастопольский дельфинарий

Марианская впадина расположена в:

в Индийском океане;

Тихом океане;

Атлантическом океане;

Северном Ледовитом океане.

Серенгети, известный ежегодной миграцией миллионов животных, простирается на территории:

Намибии и Анголы;

Кении и Танзании;

Уганды и Руанды;

Южной Африки и Ботсваны.

Везувий

Вулкан Везувий находится в:

Франции;

Италии;

Греции;

Испании.

Запретный город расположен в:

Бангкоке;

Киото;

Пекине;

Сеуле.

Вулкан Этна / © Associated Press

Вулкан Этна возвышается на острове:

Крит;

Сицилия;

Корсика;

Сардиния.

Саграда Фамилия / © unsplash.com

Саграда Фамилия — одна из главных достопримечательностей:

Рим;

Барселоны;

Мадрида;

Лиссабона;

Кратер Чиксулуб расположен у побережья:

Куба;

Мексики;

Колумбии;

Гватемалы.

Водопады Игуасу находятся на границе Бразилии и:

Аргентины;

Уругвая;

Парагвая;

Чили.

Статуи Моаи / © pixabay.com

Статуи Моаи можно увидеть в:

Мадагаскаре;

острове Пасхи;

Мальте:

Фиджи.

Большая рифтовая долина проходит через:

Центральную Европу;

Восточную Африку;

Юго-Восточную Азию;

Западную Южную Америку.

Самая длинная река мира протекает на территории:

Азии;

Африки;

Южной Америки;

Северной Америки;

Европы;

Австралии;

Антарктиды;

Храм Ангкор-Ват расположен в:

Во Вьетнаме;

Камбодже;

Таиланде;

Лаосе.

Данакильская впадина в основном расположена в пределах:

Джибути;

Эфиопии;

Эритреи;

Сомали.

Гора Фудзи / © Associated Press

Гора Фудзи является символом:

Тайваню;

Японии;

Китаю;

Южной Корее.

Древний город Петра расположен на территории:

Турции;

Египта;

Иордании;

Греции.

Правильные ответы

Перу Северная Атлантика Исландия Франция Тихий океан Кения и Танзания Италия Пекин, Китай Сицилия Барселона, Испания Мексика Аргентина Остров Пасхи Восточная Африка Африка Камбоджа Эфиопия Япония Иордания

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