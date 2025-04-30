Лицо покрылось горбами: мужчина рассказал, чем закончилась покупка свитера в секонд-хенде

Лицо мужчины покрылось горбами

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Мужчина столкнулся с неожиданными последствиями после того, как надел настиранный свитер из секонд-хенда. Его лицо покрылось маленькими горбами

Об этом сообщило издание New York Post, со ссылкой на пользователя Тик-тока @onenevertwhoo_one.

Контагиозный моллюск — вирусная инфекция, проявляющаяся в виде мелких бугорков на коже. Хотя заболевание не опасно, оно вызывает дискомфорт и эстетические проблемы. Мужчина считает, что источником заражения стала одежда, которую он не постирал перед ношением.

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Эксперты подчеркивают важность стирки любой новой одежды перед первым ношением, а особенно это касается вещей из секонд-хенда. Фрэнсис Козен, преподаватель Корнельского университета, объясняет, что одежду часто обрабатывают различными химическими веществами — от смягчителей до средств против плесени, которые сами по себе могут вызвать раздражение кожи.

Но дело не только в химии. Как отмечает сертифицированный дерматолог доктор Чарльз Пуза, существуют и риски инфекций. Отчет Центра контроля и профилактики заболеваний предупреждает, что такие заболевания, как стригущий лишай, могут передаваться через нестираную одежду, полотенца и постельное белье.

Видео парня вызвало бурную реакцию в сети. Многие выражали сочувствие, но многие пользователи были удивлены такой небрежностью парня.

Раньше мы сообщали, можно стирать шерстяные вещи в машинке.