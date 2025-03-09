Лодка, которая выбросила на берег, неожиданно стала символом Нью-Джерси

У владельца лодки нет средств, чтобы самостоятельно вернуть парусник на воду.

На пляже The Cove в городе Бригантин (штат Нью-Джерси, США) уже около двух месяцев стоит заброшенный 34-футовый парусник Heavy Traffic, приписанный к порту Бруклина. Судно стало настоящей местной достопримечательностью, привлекая как жителей города, так и туристов, которые делают снимки на его фоне и активно распространяют их в соцсетях.

Об этом рассказывает UPI.

Как выяснили местные власти, владельцем лодки является студент колледжа из Массачусетса. По словам мэра Бригантин Винса Серы, у молодого человека нет средств, чтобы самостоятельно вернуть парусник на воду.

"Мы бы очень хотели, чтобы кто-то помог ему забрать лодку, чтобы она могла оставить ее себе", — заявил Сера в интервью местным медиа.

Полиция поддерживает связь с собственником, однако, если ситуация не разрешится в ближайшее время, город может взять судно под свою опеку. Капитан полиции Бригантин Стивен Уорд объяснил, что власти, скорее всего, будут вынуждены привлечь подрядчиков для перемещения парусника, который обойдется примерно в 20 000 долларов.

Заброшенная лодка стала туристической достопримечательностью Бригантины.

Правоохранители установили, что Heavy Traffic был пришвартован в воде у поста Береговой охраны в Абсеконском заливе, но из-за шторма или сильного течения сорвался с места и оказался на побережье.

Пока лодка остается на пляже, она продолжает привлекать внимание жителей и гостей города, превращаясь в необычный символ побережья Бригантины.

Напомним, морские археологи из шведского Музея затонувших кораблей (Vrak) совершили уникальное открытие в водах Ландфьярдена, к югу от Стокгольма. Они обнаружили корабль, который может быть старейшим подтвержденным судном, построенным из резного дерева в Скандинавии.