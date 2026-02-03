- Дата публикации
Логическая головоломка: найдите пропущенное число — прокачайте мозг
Сможете ли вы предсказать следующее число в серии 4, 7, 9, 12, 14, 17?
Ваша новая задача — определить пропущенное число в логической последовательности: 4, 7, 9, 12, 14, 17, ?
Но вы имеете на это не больше 15 секунд!
Заметим, что логические головоломки — это не только интересное развлечение, но и отличный способ тренировать мозг. Они развивают память, внимательность и навыки решения проблем. Главное — не только найти правильный ответ, но и понять стоящую за ней логику.
Как найти пропущенное число
Эта последовательность не просто серия подрядных чисел и не имеет очевидного шаблона. Следует внимательно рассмотреть числа и определить закономерность.
Если следовать чередованию прыжков на два и три, можно предсказать следующее число.
Первый скачок: 4 — 7 (+3)
Второй: 7 — 9 (+2)
Третий: 9 — 12 (+3)
Четвертый: 12 — 14 (+2)
Пятый: 14 — 17 (+3)
Следовательно, следующий скачок должен быть +2, и пропущенное число будет 19.
Советы для более быстрого решения
Разделите последовательность на меньшие части для лучшей наглядности.
Анализируйте каждое число, ища сходства и отличия.
Упражняйтесь каждый день: регулярное решение логических задач улучшает навыки нахождения закономерностей.
А если вы нашли правильный ответ за 15 секунд, поздравляем! Попытайтесь и другое испытание на наблюдательность.