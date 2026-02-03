Логическая головоломка: найдите пропущенное число — прокачайте мозг

Не просто игра, а настоящее ментальное испытание / © Pixabay

Ваша новая задача — определить пропущенное число в логической последовательности: 4, 7, 9, 12, 14, 17, ?

Но вы имеете на это не больше 15 секунд!

Заметим, что логические головоломки — это не только интересное развлечение, но и отличный способ тренировать мозг. Они развивают память, внимательность и навыки решения проблем. Главное — не только найти правильный ответ, но и понять стоящую за ней логику.

тест / © Фото из открытых источников

Как найти пропущенное число

Эта последовательность не просто серия подрядных чисел и не имеет очевидного шаблона. Следует внимательно рассмотреть числа и определить закономерность.

Если следовать чередованию прыжков на два и три, можно предсказать следующее число.

Первый скачок: 4 — 7 (+3)

Второй: 7 — 9 (+2)

Третий: 9 — 12 (+3)

Четвертый: 12 — 14 (+2)

Пятый: 14 — 17 (+3)

Следовательно, следующий скачок должен быть +2, и пропущенное число будет 19.

тест / © Фото из открытых источников

Советы для более быстрого решения

Разделите последовательность на меньшие части для лучшей наглядности. Анализируйте каждое число, ища сходства и отличия. Упражняйтесь каждый день: регулярное решение логических задач улучшает навыки нахождения закономерностей.

А если вы нашли правильный ответ за 15 секунд, поздравляем! Попытайтесь и другое испытание на наблюдательность.