Лохнесское чудовище в Британии: в Темзе сфотографировали странное животное

Странное животное в Темзе. Фото: Ryan Linehan

Реклама

В графстве Беркшир в Великобритании семья случайно зафиксировала в водах Темзы неизвестное животное. Фото странного существа сделал британец Райан Лайнхен вблизи шлюза Олд-Виндзор.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам очевидцев, смотритель шлюза первым обратил внимание на движение в воде и сказал, что видел существо, похожее на тюленя. Семья начала присматриваться и действительно увидела животное, которое то ныряло, то снова появлялось над поверхностью.

Реклама

«Мы просто проходили мимо, когда смотритель шлюза сказал, что видел у воды животное, похожее на тюленя. Мой сын чудом смог сфотографировать животное, которое появилось из воды, это был лучший кадр, который нам удалось сделать», — рассказала мать Райана.

Снимки попали в Facebook и быстро вызвали оживленное обсуждение. Пользователи выдвигали разные версии: от капибары и нутрии до морского льва, черепахи или бобра. Некоторые шутили, что в Темзе «заблудилось Лохнесское чудовище».

Эксперты тоже не пришли к согласию. В местном фонде дикой природы отметили, что это могла быть выдра, ведь тюлени и бобры обычно не преодолевают шлюзы и не заходят так далеко в реку. В то же время специалист Центра идентификации Музея естественной истории Флорин Фенеру предположил, что существо больше похоже на бобра из-за формы черепа, но окончательный вывод сделать трудно.

«Хотел бы я увидеть хвост животного, тогда спор был бы решен окончательно. Но я думаю, что это точно не тюлень. Если выбирать между бобром и выдрой, то я склоняюсь к тому, то это бобер. У них линия черепа сверху более плоская, как, например, у бультерьера. У выдр же есть впадина у основания морды, как у бигля», — отметил эксперт.

Реклама

Напомним, новое исследование, проведенное учеными из Университета Аризоны и Гарвардского университета, опровергает популярную теорию о том, что Земля находится на пороге шестого массового вымирания.