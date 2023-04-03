Лохнесское чудовище попало на камеру: жуткие кадры (фото)

Длина существа превышает 20 футов.
Охотник по имени Ойн О'Фоудхейген утверждает, что во время нового наблюдения "поймал" на камеры Лохнесское чудовище.
Об этом пишет Mirror.
Мужчина рассказал, что следит за озером Лох-Несс с помощью веб-камеры не один год. И недавно во время одного наблюдения заметил большого зверя, скрывающегося в глубинах шотландского озера. 58-летний охотник добавил, что длина существа превышает 20 футов.
"Конечно, он слишком велик для животных или рыб, живущих в озере — выдра никогда не достигнут таких размеров, или тюлени, если на то пошло", — пояснил ирландец.
Кадры были сняты вблизи форта Огастус на южном берегу озера с помощью веб-камеры, поддерживаемой Visit Inverness Loch Ness (VILN).
Он собрал несколько записей в Официальном реестре наблюдений за чудовищами Лох-Несс, но новые, касающиеся наблюдений с помощью веб-камер, означают, что в реестре еще не было записи.
Напомним, ученые разгадали тайну страшного скандинавского морского чудовища.
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