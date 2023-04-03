Лохнесское чудовище попало на камеру: жуткие кадры (фото)

Охотник по имени Ойн О'Фоудхейген утверждает, что во время нового наблюдения "поймал" на камеры Лохнесское чудовище.

Об этом пишет Mirror.

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Мужчина рассказал, что следит за озером Лох-Несс с помощью веб-камеры не один год. И недавно во время одного наблюдения заметил большого зверя, скрывающегося в глубинах шотландского озера. 58-летний охотник добавил, что длина существа превышает 20 футов.

"Конечно, он слишком велик для животных или рыб, живущих в озере — выдра никогда не достигнут таких размеров, или тюлени, если на то пошло", — пояснил ирландец.

Кадры были сняты вблизи форта Огастус на южном берегу озера с помощью веб-камеры, поддерживаемой Visit Inverness Loch Ness (VILN).

Он собрал несколько записей в Официальном реестре наблюдений за чудовищами Лох-Несс, но новые, касающиеся наблюдений с помощью веб-камер, означают, что в реестре еще не было записи.

Фото: mirror.co.uk

Фото: mirror.co.uk

Напомним, ученые разгадали тайну страшного скандинавского морского чудовища.

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