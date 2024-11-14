Лось проник в гараж компании и растоптал три BMW: видео сокрушительного визита и сумма убытков

В Швеции лось забрел в гараж компании и растоптал три автомобиля BMW.

Об этом пишет UPI.

Виктор Ортегрен, директор компании Schmiedmann, специализирующейся на автомобилях BMW, ставил свою лодку на хранение в гараже компании на окраине Гетеборга, когда услышал громкий шум.

Ортегрен расследовал шум и обнаружил, что лось забрался в гараж и лазил на трех припаркованных автомобилях BMW, в том числе отреставрированном BMW 850i.

Компания опубликовала видео инцидента на YouTube.

Во время визита лося никто из людей и животных не пострадал, а массивный зверь покинул гараж по собственному желанию, нанеся ущерб на сумму около 20 000 долларов.

Напомним, пара вернулась домой в полночь и обнаружила в спальне дикого зверя. Женщина пошутила, что животное теперь член их семьи.

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