Лошадь-циклоп озадачила ветеринаров: животное родилось с одним "бриллиантовым" глазом (фото)

В Аргентине родился жеребенок-циклоп с одним ромбовидным глазом в центре головы.

Об этом пишет Daily Star.

К сожалению, бедное животное умерло через несколько минут после своего рождения. Лошадь появилась на свет в маленькой деревне в муниципалитете Сукре-эль-Диа на северо-западе Аргентины – практически неизвестном районе для многих за пределами страны.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, виден огромный глаз в центре лба и торчащий изо рта гигантский язык.

Лошадь с одним глазом / Фото: Jam Press

Ветеринары сказали, что животное проживет недолго из-за проблем с дыханием, а некоторые тогда утверждали, что это продлится не более нескольких часов. Однако источник сообщил, что на самом деле жеребенок умер почти сразу после рождения.

Неизвестно, было ли уродство вызвано генетическим заболеванием, загрязнением окружающей среды или болезнью, из-за которой эмбрион не развивался должным образом в утробе матери.

Утверждается, что местные жители теперь живут в страхе, что другие животные в этом районе могут пострадать от генетических пороков развития, поскольку выживание этого района зависит от сельского хозяйства и здоровья скота.

Никаких дальнейших обновлений об исследованиях, проведенных на теле коня после его печальной смерти, не поступало, и в Сети ведутся споры о его точном месте рождения и о том, повлияло ли это на странное событие.

По данным Национального института здравоохранения США, врожденные пороки развития являются серьезной проблемой для скота и часто вызваны наследственными мутациями.

Напомним, золотистый ретривер родил уникального щенка с зеленой шерстью. Собаку назвали Мохито.

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