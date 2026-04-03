Лошадь шокировала, выполнив 38 трюков за 3 минуты: что умеет животное (фото)

Конь из Северной Каролины, США, продемонстрировал свои умения, выполнив 38 трюков менее чем за три минуты, что позволило ему установить рекорд.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Лорин Зепедата ее 19-летний конь Гринго уже десять лет вместе принимают участие в спектаклях, а их взаимодействие сформировалось благодаря годам доверия, заботы и внимания. Гринго родился в дикой природе, и после того, как Лорин усыновила его из государственного учреждения, она дрессировала мустанга с помощью кликера и лакомства, подобно тому, как люди учат собак.

Она всегда давала коню свободу выбора, но, как оказалось, ему действительно нравится выступать, особенно когда это сопровождается лакомством и похвалой.

Лошадь Гринго / © Guinness World Records

«Этот рекорд имел для нас большое значение, ведь наш подход к дрессировке не является традиционным в мире конного спорта», — сказала Лорин в интервью. «Дрессирование с помощью кликера и положительное подкрепление обычно ассоциируются с собаками, но мало кто понимает, насколько это эффективно и для лошадей. Когда мы выступаем, это то послание, которое мы с большим энтузиазмом стремимся донести: существуют альтернативные, гуманные методы — и лошади могут выполнять важную работу, кроме верховой езды».

Конь начал с того, что снял с себя одеяло и передал его Лорин, а затем перешел к выступлению с мячом. Далее Лорин приказала ему встать на пьедестал, приподнять каждую ногу, а затем улыбнуться в камеру.

В трюках с 13-го по 17-й использовались реквизиты: Гринго должен был помахать миниатюрным американским флагом, провести носом по крохотному игрушечному пианино, подуть в угол, позвонить в колокольчик и выбрать карту из колоды.

Затем Лорин показала Гринго комплекс упражнений на приподнятой платформе, который предусматривал становление определенных ног на ящик, а затем провела его в пируэт и продемонстрировала разные команды для прыжков.

Напоследок они завершили свое выступление танцами, маршировкой и походкой задом наперед — а потом позировали для волшебного селфи, посылали воздушные поцелуи и поклонились.

Лорин дала совет всем владельцам лошадей: если вы хотите дрессировать их так, как Гринго, просто делайте это с радостью.

"Во время выступлений перед публикой мне помогало помнить, что лошадям ничего не нужно доказывать", - сказала она. "И в тот момент, когда вы по-настоящему это принимаете, ваши отношения с ними становятся приоритетом. Они будут стремиться только обрадовать вас, а все остальное сложится само собой".

Напомним, в Британии родился удивительный детеныш — лошадь, жирафа и зебра в одном теле.