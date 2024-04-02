Лошади плакали из-за смерти хозяйки, спасшей их от жестокого обращения – щемящее видео

Она ушла из жизни в 31 год.

В Мексике внезапно скончавшуюся в возрасте 31 года инфлюенсершу оплакивали лошади, которых она спасла от жестокого обращения.

Об этом пишет NTK.

Животных сняли на видео, как они плачут в конюшне и расстроены, когда видят гроб с телом Елены Ларреа. Женщина скончалась в результате тромбоэмболии легочной артерии во вторник, 19 марта.

Ларреа была наиболее известна благодаря зоозащитному активизму и заповеднику лошадей Cuacolandia, который она основала семь лет назад.

Елена Ларреа / Фото: instagram.com/elenaypunto

Она также стала звездой OnlyFans после того, как присоединилась к платформе для взрослых, чтобы помочь спасти убежище в Атликско, расположенном юго-восточнее мексиканской столицы Мехико, от финансового краха.

В среду, 20 марта, состоялись похороны женщины. На нем присутствовали только близкие и спасенные животные. На видео показано несколько сцен прощания.

В ролике видно, как конь приближается к ее гробу, чтобы попрощаться.

В подписи говорилось: "Вот так плачет Игор, и другие тоже рыдают от печали. Плач, который задевает до глубины души. Теперь им не надо говорить, они уже знают. Они впервые в жизни чувствуют в своем сердце отсутствие того, кто их любил. И они имели возможность попрощаться с тобой в последний раз".

Прощание с Еленой / Фото: скриншот

После прощания гроб с телом Елены, как сообщается, перевезли в Мехико для погребения.

В 2017 году она основала организацию Cuacolandia для лошадей, ишаков, мулов и других животных, пострадавших от жестокого обращения или брошенных.

Елена Ларреа / Фото: instagram.com/elenaypunto

Ларреа запустила страницу OnlyFans во время пандемии Covid-19, объясняя это так: "У меня стало появляться все больше и больше экономических проблем после пандемии. Правда заключается в том, что для меня все пошло очень плохо. Я уже подумывала о том, чтобы закрыть убежище и найти приют для лошадей. Друзья начали говорить мне: "Ты должна открыть OnlyFans, а что, если все пойдет хорошо?". Поскольку я была в кризисе, я сказала: "Слушай, я открою один и посмотрю, удастся ли".

Елена Ларреа / Фото: instagram.com/elenaypunto

Страница активистки спасла убежище от неминуемой гибели.

Сегодня в Cuacolandia проживает около 50 животных, и она помогла сотням других.

Елена Ларреа / Фото: instagram.com/elenaypunto

Перед смертью Елена сказала: "Я всегда очень любила лошадей, ездила на них с детства. Когда я выросла, у меня появилась возможность отблагодарить лошадей за все, что они мне дали, и я решила открыть заповедник Cuacolandia".

Губернатор штата Серхио Саломон сказал: "Я глубоко сожалею о смерти Елены, неутомимой борьбе за защиту благосостояния животных. Спасение тысяч лошадей, подвергшихся жестокому обращению, является свидетельством ее жизни и работы. От имени правительства Пуэбла мы хотели бы выразить нашу солидарность ее семье и друзьям. Вместе с Министерством окружающей среды мы можем гарантировать защиту животных в Cuacolandia. Мы предоставим всю необходимую помощь, чтобы власть заботилась о других лошадях, а также об уже спасенных, всегда ставя на первое место их благосостояние. Покойся с миром, Елена".

Елена Ларреа / Фото: instagram.com/elenaypunto

Напомним, женщина открыла пятизвездочный отель для кур по системе "все включено". Номера забронированы до конца 2024 года.

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