Лотерейный игрок сорвал восьмой по величине джекпот в истории: известна сумма

Игроку в лотерею невероятно повезло сорвать джекпот в размере 1,12 миллиарда долларов.

Об этом пишет Daily Star.

Этот ошеломляющий выигрыш стал восьмым по величине в истории США.

Неназванный игрок, купивший билет в Нью-Джерси, превзошел шансы 1 до 302,6 миллиона, чтобы получить главный приз. Выбрав выигрышные номера 7, 11, 22, 29, 38 и 4, победитель остался с головоломкой, как именно он хотел бы получить гору наличных. Он может либо распределить деньги на 30 лет, либо получить единоразовую выплату в размере $537,5 млн.

Также читайте Дедушка из Львовщины стал миллионером: как он разбогател

Нью-Джерси — один из 16 штатов, где победители лотереи могут оставаться анонимными. Однако одним из победителей, который не смог остаться анонимным, является Эдвин Кастро, выигравший самый большой джекпот за всю историю лотереи.

Все взгляды были прикованы к Кастро после того, как его жизнь изменилась, когда он сорвал джекпот в размере 2 млрд долларов в 2022 году. Уроженец Лос-Анджелеса быстро потратил их на роскошное поместье на Голливудских холмах стоимостью $25,5 млн с видом на город. Он также стал гордым владельцем винтажного купе Porsche 911, потратив 250 000 долларов на автомобиль. Кроме того, он купил домик для холостяков стоимостью 4 миллиона долларов в своем родном городе Альтадене.

Как восьмой самый счастливый победитель в истории лотерей США решит расстаться со своими деньгами, пока что неизвестно.

Напомним, военнослужащая из Волыни доверилась гороскопу и разбогатела на 500 000 гривен. Она сыграла в мгновенную лотерею.

Читайте также: