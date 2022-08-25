Love story продолжается: британец бросил семью ради беженки и теперь хочет переехать в Украину

Житель Великобритании Тони Гарнетт, оставивший свою семью ради 22-летней беженцы Софии Каркадым, теперь хочет переехать в Украину.

Мужчина рассказал, что планирует жениться на Софии и помогать украинцам, пострадавшим от войны с Россией.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Бывший охранник Тони Гарнетт покинул свою жену Лорну Гарнетт, с которой он воспитывал двух общих дочерей. Это произошло после того, как пара решила приютить 22-летнюю Софию Каркадым из Украины. Житель Британии и беженка влюбились в 10 день своего знакомства.

Фото: dailymail.co.uk

Теперь Тони планирует поехать в Украину вместе с Софией, чтобы помогать детям-сиротам. Уже сейчас британец собирает благотворительные взносы на GoFundMe.

Мужчина также добавил, что он в Украине планирует признаться любимой. Также в будущем пара планирует родить детей.

Напомним, в провинции Чонбури, расположенной в восточной части Таиланда, туристы сообщили, что нашли труп на пляже. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, то установили, что "потерпевшей" оказалась секс-кукла.

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