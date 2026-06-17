Ловушка для логики: сколько цифр скрывает часы — проверьте себя

Часы

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Эта простая на первый взгляд головоломка часто вводит людей в заблуждение, ведь большинство отвечает неправильно. Вопрос звучит так: сколько цифр на циферблате часов?

Головоломку обнародовали в Сети.

Задание на логику

Большинство сразу говорит «12», ведь именно столько чисел размещено на классическом циферблате — от 1 до 12. Однако в задаче речь идет не о числах, а цифрах, и именно это меняет ответ.

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В математике существует всего 10 цифр: от 0 до 9, тогда как числа состоят из этих цифр. Например, число 12 содержит две цифры – 1 и 2.

Из-за этой разницы между понятиями многие ошибаются, отвечая на вопросы. Если считать уникальные цифры, используемые на циферблате, их будет 10 – от 0 до 9. Если подсчитать все цифры в числах от 1 до 12 с учетом повторений, получим 15 цифр.

Таким образом, правильный ответ зависит от трактовки самого вопроса.

Раньше мы писали о математической головоломке, которая смутила корситовщиков . Да, им предложили решить простой на вид пример: 10 + 10 × 0 + 10. Многие люди дали разные ответы — 10, 20 и даже 30 — из-за путаницы с порядком выполнения действий. На самом деле правильное решение определяется правилом приоритета операций (сначала умножения, затем сложение): сначала 10 × 0 = 0, после чего пример становится 10 + 0 + 10. Следовательно, правильный ответ — 20.

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