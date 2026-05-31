Ловушка для верующих: капеллан объяснил, почему освященный букет на Троицу может привести к беде

Оберег или предрассудок? : в ПЦУ рассказали, как правильно относиться к освященному букету на Троицу

Традиционное зеленое зелье, которое украинцы несут в церковь для освящения на Троицу, может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, если хранить его неправильно.

Об этом предупредил священник ПЦУ, военный капеллан ВСУ Тарас Видюк, передает «Телеграф».

Иерей подчеркнул, что Церковь не приветствует превращение освященных трав в предметы культа. В частности, потому, что такие действия подменяют истинную веру в Бога.

«Главная ошибка в отношении Троицкого букета состоит в том, что освященные травы начинают воспринимать не как знак благословения и напоминания о празднике, а как своеобразный оберег или „духовный талисман“. В таком подходе происходит замена: вместо живой веры в Бога человек начинает полагаться на предмет. Но в православии благодать не замыкается в вещах и не действует автоматически — она всегда связана с Богом и жизнью человека в Церкви», — пояснил капеллан.

Отец Тарас подчеркнул, что освященные в церкви троицкие букеты, крещенская вода, сретенские свечи — не магические предметы. По его словам, эти предметы могут быть благословением для дома, но не заменяют ни молитвы, ни веры, ни личной духовной жизни.

«Если сердце человека переносит на них надежду как на оберег, то именно это и становится духовной ошибкой, которую Церковь называет суеверием», — пояснил Видюк.

Дата публикации 19:50, 31.05.26

