Ложь выдают не глаза: психологи объяснили, как распознать обман во время разговора

Как понять, что человек лжет — основные признаки обмана / © Фото из открытых источников

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Можно ли определить, что собеседник лжет, только по его поведению? Многие считают, что ложь выдают нервозность, отведённый взгляд или неуверенные ответы. Однако исследования психологов свидетельствуют, что эти признаки могут вводить в заблуждение. Зато существуют другие способы проверить, насколько правдива услышанная история.

Об этом сообщило издание Egészség Kalauz.

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Способность людей распознавать ложь оказалась значительно хуже, чем можно было бы предположить. По результатам масштабного анализа, объединившего более 200 исследований, участники правильно определяли ложные и правдивые высказывания лишь в 54% случаев. Это означает, что попытки разоблачить обман часто почти не отличаются по результативности от обычного угадывания. В то же время определенные особенности разговора могут стать поводом более внимательно отнестись к словам собеседника.

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Почему не стоит искать ложь в глазах

Отводящий взгляд часто воспринимают как попытку что-то скрыть. Однако человек может избегать зрительного контакта по многим причинам, не имеющим никакого отношения к лжи.

Например, ей может быть неловко, она может нервничать или просто не привыкла долго смотреть другим в глаза. Важную роль играют также характер, культурные особенности и сама ситуация, в которой происходит разговор.

К тому же люди, которые намеренно вводят других в заблуждение, могут вести себя совсем по-другому. Зная о распространённом стереотипе, они иногда специально не отводят взгляд, чтобы не вызвать подозрений.

Поэтому вместо того, чтобы оценивать продолжительность зрительного контакта, стоит обратить внимание на необычные изменения в поведении собеседника. Впрочем, даже они не дают оснований однозначно говорить о лжи.

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Когда подробности вызывают больше вопросов, чем ответов

Не всегда многословность означает желание поделиться информацией. Иногда человек начинает подробно объяснять даже самые простые вещи, хотя вопрос и не требует столь развернутого ответа.

Например, вместо того чтобы кратко назвать причину опоздания, собеседник начинает описывать пробки, погодные условия и ряд второстепенных обстоятельств.

В некоторых случаях это может быть попыткой придать своим словам большую убедительность. Однако люди, скрывающие правду, не обязательно прибегают к длинным объяснениям. Некоторые, напротив, стараются сообщать как можно меньше, чтобы избежать возможных противоречий.

Научные наблюдения показывают, что в рассказах о вымышленных событиях иногда отсутствуют конкретные факты, которые можно проверить. В то же время сама по себе краткость или многословность не позволяют отличить правду от лжи.

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Прежде всего следует оценить, относится ли ответ к заданному вопросу и содержит ли он информацию, которую можно подтвердить.

Почему важно проверять не слова, а обстоятельства

О достоверности рассказа гораздо больше может сказать его содержание. Особенно если при повторном обсуждении одной и той же ситуации начинают меняться важные детали.

Например, человек сначала называет одно место пребывания, а затем — другое. Или по-разному описывает, кто присутствовал во время события и как именно всё происходило.

Подобные расхождения могут вызвать сомнения, однако не стоит торопиться с выводами. Даже подлинные воспоминания не остаются абсолютно неизменными.

Со временем люди забывают отдельные обстоятельства, путают второстепенные детали или воспроизводят события несколько иначе. Поэтому незначительные различия между несколькими рассказами вполне возможны даже тогда, когда собеседник говорит искренне.

Важнее другое: не противоречат ли друг другу основные факты и соответствуют ли они уже известной информации.

Может ли лжец дольше обдумывать ответ

Иногда придумывание неправдивой истории требует дополнительных усилий. Ведь нужно не только сформулировать ответ, но и позаботиться о том, чтобы он не противоречил предыдущим словам.

В то же время человек может пытаться контролировать своё поведение и наблюдать, как собеседник реагирует на услышанное. В таких обстоятельствах речь иногда становится менее уверенной, появляются паузы перед ответами или заминки.

Однако скорость реакции нельзя считать показателем правдивости. Если ложная история была заранее подготовлена, человек может рассказать её без малейших колебаний.

И наоборот, тому, кто пытается честно вспомнить события прошлого, вполне может потребоваться больше времени на ответ.

Таким образом, необычно длинные паузы следует оценивать только в контексте разговора, учитывая привычную манеру общения человека.

О чём может свидетельствовать изменение манеры разговора

Еще одна особенность, на которую иногда обращают внимание исследователи, — изменения в формулировке ответов.

Во время обычной беседы человек может свободно высказывать свои мысли, однако, перейдя к определенной теме, вдруг начинает подбирать слова гораздо осторожнее.

Вместо конкретных объяснений появляются расплывчатые высказывания, краткие ответы или попытки уклониться от дальнейшего обсуждения.

В научных работах, посвящённых выявлению обмана, действительно описывались определённые различия между речью людей, говорящих правду, и тех, кто сообщает ложную информацию. В частности, речь идет о степени детализации и использовании формулировок, передающих неопределенность.

Однако эти особенности не одинаковы для всех. Они зависят от обстоятельств, поэтому определить ложь по конкретному слову или способу построения предложений невозможно.

Даже желание перевести разговор на другую тему может объясняться не обманом, а страхом, стыдом или обычным дискомфортом.

Почему спокойный человек тоже может лгать

Распространенное представление о лжеце часто связано с заметным волнением. Считается, что ложь могут выдать дрожащий голос, покраснение лица, суетливые движения или потные ладони.

На самом деле все эти проявления могут возникать из-за эмоционального напряжения, независимо от того, говорит ли человек правду.

Например, даже совершенно честный собеседник может сильно нервничать, если чувствует недоверие к своим словам или вынужден отвечать на неудобные вопросы.

В то же время ложные утверждения не всегда сопровождаются стрессом. Некоторые люди могут лгать, оставаясь внешне спокойными.

Именно поэтому психологи предостерегают от попыток оценивать правдивость исключительно по движениям тела или выражению лица. Исследования не выявляют достаточно устойчивой связи между такими проявлениями и обманом.

Как проверить сомнительную историю, не выдвигая обвинений

Если в услышанном рассказе есть непонятные моменты, лучше не делать поспешных выводов, а попросить собеседника их объяснить. Можно, например, поинтересоваться, что происходило вначале, как развивались события или откуда человеку известна конкретная деталь.

Исследователи обращают внимание и на пользу неожиданных уточнений. При определенных условиях такие вопросы могут затруднить воспроизведение заранее придуманной версии событий.

Однако затруднения с ответом ещё не означают, что человек что-то скрывает. Он может просто не помнить нужной информации или не сразу понять вопрос.

Поэтому главная цель такого общения — получить больше конкретной информации, а не заставить собеседника ошибиться.

Почему собственные подозрения могут мешать увидеть правду

Иногда убеждение в том, что нам лгут, возникает ещё до того, как появляются реальные основания для недоверия.

На восприятие чужих слов влияют эмоции, предыдущий опыт и отношение к конкретному человеку. Поэтому одно и то же поведение может казаться подозрительным или вполне обычным в зависимости от наших ожиданий.

В частности, если собеседник уже вызывает недоверие, его волнение или нечёткие ответы могут восприниматься как подтверждение обмана.

При этом люди нередко уделяют больше внимания тому, что соответствует их предположениям, и не замечают обстоятельств, свидетельствующих об обратном.

Поэтому интуиция может подсказывать, что что-то не так, но сама по себе не способна подтвердить ложность услышанного.

Какие признаки лжи являются наиболее важными

Несмотря на многочисленные советы о том, как разоблачить обман, психологические исследования не подтверждают существование универсального способа определить лжеца по внешнему поведению.

Ни уклонение от зрительного контакта, ни нервозность, ни пауза перед ответом не могут служить самостоятельным доказательством лжи.

Вместо этого следует сосредоточить внимание на содержании сказанного. Если ключевые обстоятельства рассказа постоянно меняются, конкретные утверждения противоречат известным фактам или собеседник не даёт понятных объяснений, это может стать поводом для дальнейшей проверки.

Однако даже такие несоответствия не означают автоматически, что человек сознательно обманывает.

Самый обоснованный способ оценить правдивость рассказа — сопоставить его с фактами, уточнить непонятные детали и не полагаться только на собственные впечатления. Ведь поведение, которое кажется подозрительным, далеко не всегда связано с ложью.

Напомним, ранее мы сообщали, что люди, чьи взгляды нас раздражают, могут приносить неожиданную пользу. Общение с ними способствует развитию гибкости мышления и помогает находить оригинальные идеи.

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