Лучшие друзья через 60 лет узнали, что они родные братья – фото

Двое мужчин, которые были лучшими друзьями в течение 60 лет, узнали, что на самом деле они братья. Подобное открытие недавно сделали коллеги, работавшие вместе два года, а затем обнаружили, что они отец и сын.

Алан Робинсон и Уолтер Макфарлейн стали друзьями, когда вместе играли в футбол в подготовительной школе на Гавайях. Но несмотря на то, что большую часть своей жизни они жили менее чем в 15 км друг от друга, только в 2017 году они поняли, насколько они действительно близки. Об этом пишет LADbible.

Хотя Робинсон был усыновлен, Макфарлейн никогда не знал своего отца, и его дочь Синди очень хотела помочь ему узнать его. Поэтому он использовал ДНК-тест, чтобы узнать свое происхождение, и нашел совпадение. Оказалось, что у кого-то были идентичные Х-хромосомы с Макфарлейном, пользователя с ником Robi737.

Синди сказала, что на сайте было "более тысячи совпадений ДНК", и когда она искала наивысшее совпадение, то увидела, что Robi737 является "близким родственником или братом или сестрой".

Алан Робинсон и Уолтер Макфарлейн / Фото: Cindy Macfarlane-Flores

"Моя мама сказала, чтобы папа позвонил дяде Алану, потому что он летал на 737-м как пилот авиакомпании Aloha Airlines, и все называли его Робби, как прозвище", — пояснила она.

Как выяснилось, Robi737 действительно было именем пользователя Робинсона на сайте.

"Когда мы получили результаты, оказалось, что Алан был не только моим лучшим другом, но и братом", – сказал Уолтер.

Алан Робинсон и Уолтер Макфарлейн / Фото: Steve TV/YouTube

В заключение оказывается, что у пары на самом деле одна биологическая мама. Братья рассказали, что это был "ошеломляющий опыт", назвав его "лучшим рождественским подарком" того времени.

"У меня был младший брат, которого я потерял, когда ему было 19 лет, поэтому у меня никогда не было племянников или племянниц. Я думал, что никогда не буду знать свою биологическую мать, что у меня никогда не будет племянников или племянниц", — объяснил Робинсон.

И хотя Макфарлейн иногда думал, что они действительно "немного" похожие, ни одному из них никогда не приходило в голову, что они могут быть родственниками.

Когда они рассказали своим семьям, все плакали.

Напомним, женщина от скуки сделала тест ДНК и раскрыла 60-летнюю тайну. Она не знает, счастливее ли она от того, что узнала правду, или нет.

Читайте также: