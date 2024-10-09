Лучшие подружки родили детей в один день: "Такое невозможно придумать" (видео)

Во Флориде, США, две лучшие подружки пережили один из самых значимых моментов в своей жизни – стали мамами – и это произошло в один день.

Все началось в мае в 2024 году, когда Кэролинн Шада объявила о своей беременности лучшей подруге Кали Гейнор – и в этот же момент получила собственный сюрприз, когда ее подружка сказала, что тоже ждет ребенка.

"Между нашими сроками родов была разница в восемь дней, поэтому мы всегда шутили о том, что можем оказаться в больнице одновременно", – прокомментировала она в своем Instagram. "Мы никогда не думали, что наши мальчишки родятся в один день".

Но именно так и произошло – в августе у них обоих начались роды, и они родили своих мальчиков в один день, в одном роддоме.

"Ее драгоценный мальчик родился чуть позже в полночь во вторник", — рассказала Шада. "Больница, в которой мы находились, была переполнена, поэтому через несколько часов после родов ее перевезли в приемное отделение. Когда наступило утро, я поехала в больницу и меня положили в ту же палату, в которой она рожала своего ребенка. Мой сын родился позже.в тот же день с той же группой акушерок. Такое нельзя придумать!".

Напомним, беременную, которая рожала, перевезли через реку в ковше экскаватора. Ее благополучно доставили в роддом.

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