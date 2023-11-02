"Лучший босс в мире": бизнесмен оплатил 1200 подчиненным и их семьям отдых в Диснейленде

Бизнесмен был назван "лучшим боссом в мире" после того, как предоставил всем своим сотрудникам и их семьям оплаченную поездку в Диснейленд в Токио.

Об этом пишет The Sun.

Кен Гриффин, генеральный директор Citadel LLC, одной из ведущих мировых альтернативных инвестиционных компаний, и Citadel Securities, одного из ведущих мировых маркет-мейкеров, отпраздновали юбилей компании масштабным мероприятием.

От оплатил трехдневный отдых для сотрудников шести офисов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 55-летний мужчина подарил всем своим 1200 сотрудникам и их семьям полностью оплаченную поездку в Walt Disney World Tokyo. В частности, для 300 детей.

Диснейленд / Фото: Pexels

Гриффин предоставил экспресс-пропуск в Walt Disney World Tokyo, Tokyo Disneyland и DisneySea. Это значит, что им не придется стоять в очереди на все популярные аттракционы.

Стоимость однодневных пропусков варьируется от 7900 иен (52 доллара США) до 10 900 иен (72 доллара). Только для 1200 сотрудников за один день это обошлось генеральному директору более чем в 87 000 долларов. В указанную выше цифру не включена стоимость билетов членов семьи работников компании и добавление быстрого прохода, чтобы они могли обойти очереди.

На официальной вечеринке по случаю юбилея Гриффин также порадовал сотрудников выступлениями Maroon 5, Кельвина Харриса, Карли Рэй Джепсен, DJ Diplo и Coldplay. Раньше они устраивали другие громкие торжества.

Кен Гриффин / Фото: Getty Images

В прошлом году большой босс профинансировал аналогичный праздник для своих американских и европейских сотрудников, которых он отправил в Диснейленд в Орландо. В декабре он заплатил сотрудникам за перелет в Нью-Йорк, Хьюстон, Париж, Цюрих и другие пункты назначения.

Были оплачены гостиницы, билеты в парки, питание и многое другое для более чем 10 000 сотрудников и членов их семей.

Напомним, пенсионерка очнулась миллионершей после вещего сна. Новостью ее порадовал любимый.

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