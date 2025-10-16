ТСН в социальных сетях

446
1 мин

Лучший город в Испании: украинка поделилась опытом жизни за рубежом

Город привлекает климатом, морем и приветливой атмосферой.

София Бригадир
Валенсия

Валенсия / © bigseventravel.com

Украинка Дарья, которая больше года живет в Испании, уверяет — лучшее место для жизни там — Валенсия. По ее словам, именно этот город идеально сочетает комфорт, стоимость жизни и атмосферу, в которой хочется остаться надолго.

Об этом девушка сообщила на странице в TikTok @daria.musayeva.

Дарья рассказала, что в Валенсии живет одно из крупнейших украинских сообществ в стране.

«Здесь одно из крупнейших украинских комьюнити в Испании — что позволяет легко социализироваться и найти друзей», — говорит девушка.

Также Дарья обратила внимание на уровни цен. По ее словам, в Валенсии существенно ниже цены, чем в Мадриде или Барселоне — в частности на посещение заведений или магазинов. К тому же в городе активно растет количество украинских ресторанов, магазинов и салонов красоты, что, по словам девушки, заметно повышает уровень сервиса.

Среди основных преимуществ Валенсии она отмечает мягкий средиземноморский климат и близость моря.

«Лично я люблю город за красивую архитектуру, уютные и аутентичные заведения, приветливость местных жителей», — поделилась она.

446
