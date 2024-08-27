"Лучший снимок НЛО" обнародовали через 50 лет: объект появился над озером посреди пустыни

Фотография, названная "лучшим снимком НЛО", была опубликована через 50 лет после того, как она была сделана.

Об этом пишет LADbible.

Изображение сделано ариальным фотографом и картографом Серхио Лоайсом во время исследовательской задачи в Коста-Рике в 1971 году. Он фотографировал на высоте около 3000 метров в воздухе в рамках исследования для проекта строительства гидроэлектростанции, однако одна из фотографий привлекла всеобщее внимание, когда была опубликована в апреле в 2021 году.

На черно-белом изображении, сделанном над озером Коте, можно увидеть своеобразный объект в форме тарелки, висящей в левой части.

Фото "НЛО", сделанное в 1971 году / Фото: Geográfico Nacional de Costa Rica

Объект виден только на одном кадре, сделанном с интервалом в 20 секунд, и ни пилот, ни Серхио не вспоминают, что видели его во время полета.

Несмотря на заявления скептиков НЛО о том, что изображение может быть затеей света или отражением от озера, никто не смог так или иначе доказать, что именно показано на снимке.

Это означает, что оно остается одним из сильнейших доказательств в истории НЛО. Изображение получило название "лучшая фотография НЛО из всех когда-либо сделанных" от журналиста-расследователя и автора паранормальных явлений Лесли Кина во время доклада New Yorker "Как Пентагон начал серьезно относиться к НЛО" в 2021 году.

Также читайте НЛО попали в объектив видеокамеры пилотов Boeing 747 во время рейса (видео)

Говоря дальше о фотографии, Оскар Сьерра, базирующийся в Коста-Рике исследователь НЛО, согласился с описанием изображения, сделанным Кином, заявив: "Это одно из самых убедительных научных подтверждений того, что НЛО существуют. Там был этот дисковый объект и вы ясно видите, как солнце отражается от этого круглого объекта с маленькой точкой наверху, и что важно, это была правительственная фотография".

Маловероятно, что мы узнаем наверняка, что это за объект на фотографии, но она остается одним из самых интересных доказательств в давних попытках человечества узнать правду об инопланетянах.

Напомним, ранее мужчина разрушил миф об НЛО, запечатлевший самолет воздушных сил США. Камера самолета зафиксировала неизвестный объект, он также попал на радары и якобы преследовал американский истребитель-бомбардировщик.

Читайте также: