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Лукашенко снова пытается напугать мир: повторил ядерные угрозы Кремля

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1829
Время на прочтение
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Лукашенко снова пытается напугать мир: повторил ядерные угрозы Кремля

Фото: Associated Press

Диктатор пригрозил Украине и миру "ядершей".

Cамопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко продолжает ядерные угрозы российского коллеги-диктатора Владимира Путина в сторону Украины.

Устрашениями диктатор взорвался во время своего послания в парламент и народ.

По его словам, намерения украинцев победить Россию в войне – "глупость". Мол, из-за угроз развала страны, Владимир Путин вполне может применить ядерное оружие.

"Сегодня обе стороны понимают, что одерживать победу нельзя. Тем более, как украинцы считают, что они победят – это глупость, невозможно победить ядерное государство. Если российское руководство поймет, что ситуация грозит распадом России, – будет применено самое страшное оружие. Этого не можно допустить", — заявил так называемый президент Беларуси.

По словам Лукашенко, он якобы сам попросил главу Кремля "вернуть в Беларусь ядерное оружие", чтобы "обеспечить мир белорусскому народу".

Также диктатор нафантазировал, что якобы на фронте в Украине "есть договоренности", а продолжающаяся война — это исключительно политический конфликт. Более того, отметил Лукашенко, украинцы сами виноваты в том, что агрессорка Россия начала полномасштабное вторжение.

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Дата публикации
Просмотры
1829
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