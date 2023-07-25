Львица бросила вызов гравитации, чтобы спастись от семи возбужденных львов - зрелищные фото

Львица залезла на самое высокое дерево, чтобы избежать сексуальной заинтересованности 7 львов-самцов, преследовавших ее.

Свидетелем происшествия стала опытная энтузиастка дикой природы Роза Сварт, поделившаяся своей историей и фотографиями с сайтом LatestSightings.com.

Она рассказала, что когда работала и могла приезжать в Национальный парк Крюгера в Южной Африке, всего один раз в год на 3 недели, то все время проводила на сафари.

По ее словам, это были долгие, жаркие и сложные дни, но они не могли упустить ни одной минуты, чтобы не искать животных. Впрочем, через две недели непрерывных исследований женщина почувствовала усталость и на следующее утро решила пропустить сафари, чтобы насладиться заслуженным отдыхом. Но ее муж убедил ее поехать.

"Игриво дразня меня, он предупредил, что может столкнуться с чем-то необычным, например, со "львом на дереве". Этих слов было достаточно, чтобы передумать. Я не смогла устоять перед соблазном пропустить потенциально примечательное зрелище, и через мгновение я была готова снова отправиться в путь. Мы ехали по S28, направляясь к югу, когда подъехали к высокому прямому дереву. Мои глаза расширились от изумления. Там, на вершине дерева, сидела львица. К моему удивлению, под деревом ждал не один, не два, а семь львов-самцов", — вспомнила она.

Львица убегала от львов / Фото: latestsightings.com

Львица и семь львов / Фото: latestsightings.com

"Через некоторое время львице стало не по себе и она заволновалась, в конце концов она решила спрыгнуть с высокого дерева. Как только львица коснулась земли, львы-самцы погнались за ней. Мы не смогли увидеть, чем все закончилось. Львица убежала в густой подлесок и исчезла из виду, а семь очень возбужденных львов-самцов сидели у нее на хвосте", - рассказала Роза.

Львица и семь львов / Фото: latestsightings.com

Львица и семь львов / Фото: latestsightings.com

Львица и семь львов / Фото: latestsightings.com

Напомним, ранее Сеть насмешила беззаботная гиена, плавающая на спине. Момент также был зафиксирован в Национальном парке Крюгера.

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