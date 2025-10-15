Лягушка-росомаха ломает собственные кости, чтобы превратить их в острые когти (фото)

Реклама

Африканская волосатая лягушка обладает особой способностью к саморазрушению, которая позволяет ей щелкать костями пальцев ног, когда ей угрожает опасность, создавая пронизывающие кожу костные когти, как у Росомахи из комиксов Marvel.

Об этом пишет Oddity Central.

Trichobatrachus robustus, также известная как волосатая лягушка или лягушка-росомаха – одно из самых удивительных созданий в природе. Самцы отращивают тонкие, похожие на волосы нити кожи по бокам тела и задним лапам – уникальная способность, которая, по мнению ученых, помогает амфибиям поглощать больше кислорода. Эти "волоски" содержат артерии и, как полагают, увеличивают площадь поверхности для поглощения кислорода, когда самец охраняет икру в воде. Но это не самое удивительное у волосатых лягушек. Они также имеют необычный механизм самозащиты, позволяющий им щелкать костями пальцев ног и превращать их в острые когти, пронизывающие кожу.

Реклама

Приблизительно в начале 1900-х годов ученые впервые заметили, что волосатые лягушки имеют когти – чрезвычайно редкую характеристику для земноводных. Лишь в начале 2000-х годов исследователи обнаружили, что это не настоящие когти из кератина, а деформированные кости. Камерунские охотники были хорошо знакомы с острым оружием волосатых лягушек и прибегали к использованию копий или мачете, чтобы избежать ранений при попытке поймать их. В статье 2008 года со ссылкой на более ранние сообщения отмечалось, что лягушачьи когти могут наносить "глубокие, кровоточащие раны, просматриваемые к костям" хищникам и вылавливающим их людям.

Лягушка-росомаха / Фото: Gustavocarra/Wikimedia Commons

Механизм, позволяющий лягушке-росомахе активировать свои острые когти, считается уникальным в животном мире. Ученые выяснили, что каждый костный коготь крепится к узелку, расположенному в ткани сразу за кончиком пальца лягушки с помощью крепких нитей коллагена. Когда на нее нападают или хватают, лягушка как-то способна разорвать связь между узелками, заставляя кости проходить сквозь кожу. Затем она яростно царапает нападающего, нанося ему глубокие рваные раны.

Хотя четкого механизма втягивания не наблюдалось, некоторые ученые предполагают, что волосатые лягушачьи когти впоследствии втягиваются пассивно, когда поврежденная соединительная ткань регенерируется. Именно благодаря хорошо задокументированным регенеративным свойствам амфибий этот необычный механизм самозащиты работает, не причиняя лягушке никакого серьезного вреда.

Trichobatrachus robustus происходит из стран Центральной Африки, таких как Камерун, Конго, Нигерия, Габон, Ангола и Экваториальная Гвинея, где он проживает в быстротечных реках в лесах и сельскохозяйственных угодьях.

Реклама

Напомним, бабушка проглотила 8 живых лягушек, веря, что это «очистит организм» и облегчит боль.