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Лысый мужчина в шутку прилепил себе на голову вантуз, но быстро пожалел об этом - видео

Лысый мужчина в шутку прилепил себе на голову вантуз, но быстро пожалел об этом - видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
403
Время на прочтение
2 мин
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Лысый мужчина в шутку прилепил себе на голову вантуз, но быстро пожалел об этом - видео

Человек с вантузом на голове / Фото: скриншот с видео

Забавное видео стало вирусным в Сети.

Мужчина по имени Люк решил поразвлечься в супермаркете и приклеил вантуз себе на лысину.

Короткая шутка быстро приобрела еще более веселый оборот, когда сантехнический инструмент настолько присосался к голове, что его невозможно было открепить.

В ролике, загруженном в TikTok, видно, как Люк дергает изо всех сил и отрывает ручку от резиновой части. Клапан остался присосанным к его голове. Люк и его друзья смеялись посреди прохода, прежде чем он натянул капюшон в тщетной попытке скрыть свое смущение.

@jeff.draws Если вы желаете хорошего plunger #plunger #mitre10 #nz #nztiktok ♬ original sound — Jeff.Draws

Неизвестно, удалось ли Люку снять клапан самому или ему пришлось обратиться за помощью к персоналу магазина.

Это видео посмотрели более 3,9 миллионов раз. Также пользователи поставили более 435 000 лайков и оставили 2500 комментариев.

Зрители сочли кадры истерическими: "Легенда свидетельствует, что он до сих пор носит вантуз", "Представьте, как охранники смеются, когда обнаруживают эту запись с камеры".

Напомним, воины ВСУ насмешили видео, как спасаются от жары с помощью дрона. Украинские защитники еще те изобретатели.

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Дата публикации
Просмотры
403
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