Любимый цвет расскажет о вашем эмоциональном состоянии и характере: психологический тест

Вы заметили, что стали покупать одежду одного и того же цвета, выбирать дизайн в определенных тонах и думаете, что это просто так? Нет, склонность к определенному цвету не случайна и отражает психологическое состояние, в котором находится человек и ее характер.

Психологи утверждают, что любимый цвет может многое рассказать о характере и эмоциональном настроении человека. Выберите цвет, который нравится и узнайте, что у вас на душе, какой у вас характер.

Белый цвет синтезирует все цвета, поэтому это «идеальный» цвет. Белый означает начало нового, ведь не зря, решив начать жить с чистого листа, мы стараемся интуитивно купить что-то белое. Есть мнение, что если на определенном этапе жизни вы перестаете выбирать белый, а предпочитаете темные оттенки, значит, настроены пессимистично.

Черный – с психологической точки зрения цвет отрицания, неуверенности и мрачного видения жизни. Любители черного воспринимают действительность в темных красках, могут находиться в миноре. Впрочем, существует и другое мнение, что этот цвет предпочитают люди целеустремленные, которые не хотят пускать в свой внутренний мир посторонних.

Красный цвет – это цвет активных людей, более того ярких и ярых. Скорее всего, вы лидер, способный увлечь своими идеями. А также человек, не переносящий рутины и застоя. Иногда вы бываете слишком эмоциональными и можете идти на поводу у своих желаний. Также у вас повышенная сексуальная энергетика.

Если человек выбирает розовый цвет – это свидетельствует о его потребности в нежности, он чувствительный и уязвимый. Женщины, выбирающие этот цвет, хотят заботы и опеки. А у излишне прагматических людей именно розовый вызывает раздражение.

Когда человек выбирает желтый цвет – это значит, что он хочет нравиться, проявляет любопытство, смелость, общительность. Есть мнение, что этот цвет любят фантазеры и авантюристы. Если желтый вам неприятен – возможно, вы пытаетесь спрятаться ото всех, закрыться.

Оранжевый цвет выбирают жизнерадостные, легкие на подъем и инициативные лица. Это оптимисты, считающие, что безвыходных ситуаций нет, те, что ищут новые пути. Эти люди заражают своим оптимизмом и энтузиазмом все вокруг. Оригиналы и непоседливые.

Синий цвет выбирают люди спокойные, солидные, настроенные честно и справедливо вести дела. Выбор синего отражает потребность в изменениях и духовном прозрении. Эти люди пунктуальны и рассудительны, ценят достаток и комфорт, тяжелые на подъем.

Зеленый цвет выбирают люди, стремящиеся к гармонии, спокойствию и справедливости, не мыслящие себя без постоянного развития и движения вперед. Любители зеленого, скорее всего, будут всю жизнь учиться. Тот, кто его выбирает, ищет способ проявить себя. Ярко-зеленый – вы способны и хотите заботиться о других, темно-зеленый передает желание всех контролировать.

Фиолетовый – считается цветом людей склонных к мистике. А еще, когда в жизни много фиолетового, это может означать, что человек нуждается в опоре или поддержке.

Коричневый цвет и его оттенки предпочитают те, кто ценит традиции, а также те, кто уверенно «стоит на ногах». Другая сторона цвета – скрытность и эгоизм.

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