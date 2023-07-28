Любимый женщины, которая нашла редкую жемчужину в моллюске, сделал из нее обручальное кольцо – фото

Жительница Род-Айленда, США, нашла жемчужину в моллюске, который ей подавали в ресторане, и в результате она стала частью ее кольца.

Об этом сообщает WJAR-TV.

Сэнди Сикорски и Кен Стейнкамп сказали, что они обедали в ресторане с братом Сэнди и его женой в декабре в 2021 году. Тогда в последнем из моллюсков женщина и нашла жемчужину.

"Именно тогда я почувствовала эту большую круглую штуку во рту. Я подумала: "Что, черт возьми, это такое?". Итак, я беру ее и выплевываю на руку, и моя невестка говорит: "Это зуб?", - вспомнила она.

Жемчужина в моллюске / Фото: instagram.com/bridgerestaurantri

Жена брата Сэнди, любительница ювелирных украшений, вскоре предположила, что это была жемчужина диаметром 9,8 миллиметра.

Затем ювелир осмотрел предмет и подтвердил подозрения.

"Он сказал, что это называется жемчужиной Mercenaria, это маленькое животное типа моллюска, которое делает что-то похожее на маленькую жемчужину. Оно сделано из того же материала, кальцита и другого минерала, и ему нужно много лет, чтобы вырасти", — поделилась Сикорски. "Он сказал, что возраст, вероятно, составляет 50 лет".

Тогда пара договорилась, что если они когда-нибудь решат жениться, то сделают из жемчужины обручальное кольцо.

Этот план осуществился, когда Стейнкамп сделал предложение 8 июля, используя кольцо с жемчужиной вместо камня.

Обручальное кольцо с жемчужиной / Фото: instagram.com/bridgerestaurantri

Пара отпраздновала помолвку, вернувшись в ресторан, где поделилась своей историей с владелицей Майрой Диоизио.

"Было приятно увидеть их снова и услышать эту историю", – сказала Диоизио. "Это сказка, это магия".

Сэнди Сикорски и Кен Стейнкамп / Фото: WJAR-TV

Напомним, женщина сорвала джекпот в день рождения мужа. Известна сумма выигрыша.

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