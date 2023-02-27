Любитель ресторанов и женщин: путинский генерал обнажился на камеру и станцевал стриптиз (видео)

Путинский генерал женат, но якобы записывает интимные видео для своих любовниц.

В Сети опубликовали видео, на котором заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерал-лейтенант, герой России Александр Матовников обнаженный танцует стриптиз.

Видео опубликовал один из российских телеграмм-каналов.

На видео генерал Матовников пляшет обнаженным на камеру, демонстрируя интимные части своего тела.

Авторы видео утверждают, что генерал Матовников является командующим оперативной группой российских оккупантов на территории Беларуси. Однако он там любит посещать рестораны и ищет все новых женщин. Данное видео генерал вроде бы снял для своей очередной любовницы.

Отметим, что по открытым данным, герой РФ Матовников женат во второй раз. У него есть дети от первого и второго брака. Звание "героя РФ" генерал Матовников получил за террор в Сирии.

Напомним, российский диктатор Путин в своих обращениях часто критикует Запад за отсутствие якобы "традиционных" ценностей. Диктатор, виновный в смертях десятков тысяч человек, цитирует Библию и говорит о важной роли "традиционной" семьи, тогда как его генералы наглядно демонстрируют "ценности русского мира".

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