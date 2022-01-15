Любительница фастфуда похудела и принялась зарабатывать на своих фото в Сети

Женщины прибавили лишний вес во время беременности.

Австралийка, весившая 83 килограмма, сумела похудеть почти вдвое и начала зарабатывать на своих фото.

Женщина любила фастфуд, пишет Daily Mail.

Алекс Мур из Южной Австралии работала медсестрой в стоматологической клинике. В конце 2019 года женщина узнала, что ждет ребенка. Во время беременности она набрала 31 кг. "Я очень поправилась. Я много работала и ела в "Макдоналдсе" по меньшей мере раз в день", — говорит 24-летняя женщина.

В мае 2020 года Мур родила девочку. "Я чувствовала себя очень виноватой Родила такую замечательную девочку, но даже не могу сфотографироваться с ней из-за отвращения к своему телу", — вспоминает роженица.

Когда знакомые успокаивали ее, мол, нужно полюбить себя в новом весе, Мур страшно волновалась. По ее словам, именно такие заявления мотивировали ее худеть. Она вспоминает, что просыпалась в 05:00 и каждое утро шла на прогулку: гуляла шесть километров. Женщина ограничила рацион. Так ему удалось сбросить 38 килограммов.

После похудения она решила приступить к новой карьере. Она ведет странички на OnlyFans и TikTok, где на нее подписаны десятки тысяч человек. Кладка регулярно выкладывала видео и фото, демонстрирующие процесс ее похудения. "Я хочу показать другим мамам, чего можно добиться, если задать себе цель и решительно идти к ней", — говорит австралийка.

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