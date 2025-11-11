Любовь без границ: история супругов с самой большой разницей в возрасте

Реклама

Гертруда Грабб Джейнвэй (США), родившаяся 3 июля в 1909 году, была на целых 63 года младше своего любимого Джона Уэсли Джейнвэй (также США), родившегося 1 декабря в 1845 году, что дало им рекорд наибольшей разницы в возрасте между супругами. На момент бракосочетания 9 июня в 1927 году Гертруде было 18 лет, а Джону – 81.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

В мае в 1864 году родной город Джона в округе Блаунт, штат Теннесси, был заполнен плантациями и фермами. Штат опустошала Гражданская война, и 18-летний Джон на семейном коне начал свое путешествие в Буффало-Крик.

Джон наслаждался своей непринужденной поездкой, когда к нему подошли солдаты. Он, видимо, не ожидал, что его примут на службу в 14-ю кавалерийскую дивизию Иллинойса – но судьба имела другие планы. Солдаты поделились с ним историями о борьбе с повстанцами, и как раз в тот день он простился со своей фермерской жизнью и начал армейскую службу.

Джон служил на протяжении всей Гражданской войны, вплоть до ее окончания, и о его послевоенной жизни известно немного, кроме истории любви с Гертрудой.

У Гертруды Грабб было сложное воспитание. Она родилась в 1909 году с деформированной правой рукой и научилась ходить только в семь лет. Она также потеряла отца, когда ей было всего 13.

Ее мама, Галлея Грабб, зарабатывала на жизнь стиркой белья и получала 50 центов за каждый день работы. Галлея очень хорошо дружила с семьей Джейнвэй, поэтому Гертруда и Джон часто бывали в компании друг друга на семейных и общественных собраниях и почувствовали, что между ними есть связь.

В 1998 году Гертруда дала интервью местной газете Thousand Oaks Star. Рассказывая об их с Джоном истории, она поделилась: "Мама сказала, что нам придется судиться три года, пока я не достигну совершеннолетия. Мы ходили на свидание два года. Мы сидели на заднем дворе дома в камышовых креслах и разговаривали часами".

Именно 9 июня в 1927 году Джон и Гертруда поженились в 9 утра посреди грунтовой дороги в окружении друзей и семьи.

Через год после свадьбы Джон взял Гертруду в путешествие в студию, чтобы сделать профессиональные фотографии. Это был ее первый раз, когда она фотографировалась, и она не знала, что делать, потому просто копировала позу своего мужа.

Гертруда и Джон / © Wikimedia Commons

В 1932 году супруги решили, что пора купить свой первый дом, и они остановились на деревянном домике в Блейне, штат Теннесси. Гертруда помнит, как проходила мимо этой хижины в детстве. В этот дом она переехала в возрасте 23 лет и осталась в нем до самой смерти.

После счастливого, но недолгого времени ношения одной фамилии, Джон умер 11 февраля в 1937 году в возрасте 91 года в своей постели в хижине, сделав Гертруду, которой в то время было всего 27 лет, вдовой. После его смерти Гертруда описала в интервью ВВС свою душевную боль, которую она чувствовала: "После его смерти мне казалось, что часть меня ушла под землю вместе с ним".

Через три года она снова вышла замуж за мужчину по имени Альфред Вайнъярд, но спустя еще три года она развелась с ним и вернулась к фамилии Джейнвэй.

17 января в 2003 году в возрасте 93 лет Гертруда Грабб Джейнвэй скончалась в Блейне, штат Теннесси. Она была последней живой вдовой солдата Союза, участвовавшего в Гражданской войне в США. До самой смерти она получала ежемесячный пенсионный чек на сумму 70 долларов США, всегда адресованный "Джону Джэнью".

На одной из последних фотографий Гертруда держит в руках фотографию себя и своего мужа, которого, по ее словам, она всегда будет "любить и обожать".

