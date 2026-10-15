Любовь к загару в солярии обернулась трагедией: 30-летняя женщина умерла от агрессивного рака

Начала ходить в солярий в 15 лет: женщина умерла от рака кожи

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30-летняя Челси Тантум, которая с подросткового возраста регулярно посещала солярии, скончалась после борьбы с агрессивной меланомой. После постановки диагноза женщина публично рассказывала о своей болезни и предупреждала других об опасности ультрафиолетового излучения.

Об этом сообщило издание LAD Bible.

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Челси начала пользоваться соляриями ещё в 15 лет. Вместе с друзьями подростки даже соревновались, у кого будет более сильный загар, хотя по возрасту они не имели права посещать солярии. Эта привычка сохранялась у неё примерно до 20 лет.

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В 28 лет у Тантум диагностировали меланому 3C стадии. Впоследствии рак распространился на другие части тела, в частности на грудь, ребра, бедренные кости, лёгкие, печень, таз и позвоночник.

Накануне своего 30-летия Челси надеялась услышать от врачей, что признаков болезни больше нет. Однако обследование показало, что меланома дала метастазы в мозг. По словам женщины, заболевание достигло стадии 4D.

«Меланома — это не просто рак кожи. Она быстро распространяется. Она распространяется агрессивно. И она может изменить — или положить конец — жизни гораздо быстрее, чем люди себе представляют», — подчеркнула Тантум.

После постановки диагноза женщина стала активно рассказывать об опасности соляриев и призывала людей своевременно проверять подозрительные родинки. Она также выступала за ужесточение контроля в соляриях, в частности за обязательную проверку документов клиентов.

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«Челси» собирала средства для благотворительной организации Melanoma Focus, которая оказывает поддержку людям с меланомой и распространяет информацию об этом заболевании. На момент публикации удалось собрать 4210 фунтов стерлингов.

Тантум скончалась 30 сентября. Её похороны запланированы на 23 октября.

В Великобритании лицам до 18 лет запрещено посещать солярии. В то же время правительство планирует ввести обязательную проверку документов в таких заведениях. Консультации по новым правилам завершились в августе 2026 года, а вступить в силу они могут в 2027 году.

Устройства для искусственного загара, излучающие ультрафиолет, Международное агентство по изучению рака ВОЗ относит к канцерогенам группы 1.

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Напомним, ранее обычный визит к стоматологу стал началом истории, которая навсегда изменила жизнь 31-летнего мужчины. То, что сначала казалось проблемой с зубами, оказалось симптомом смертельно опасной болезни.

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