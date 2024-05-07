Любовница родила ребенка от умершего бойфренда и подала в суд на его жену по поводу наследства

Китаянка, крутившая роман с женатым бизнесменом, погибшим в автокатастрофе, использовала замороженные эмбрионы для зачатия ребенка, а затем подала иск в суд на его семью за наследство.

Об этом сообщает Oddity Central.

По делу, вызвавшему жаркие дебаты в Китае, женщина из провинции Гуандун по фамилии Лэнг пыталась отсудить у жены своего покойного любовника часть его состояния в наследство для своего сына, который, как она утверждала, был наследником ее любимого.

Необычный спор начался в 2021 году, вскоре после трагической гибели мужчины по фамилии Вэнь в автокатастрофе. Лэнг утверждала, что перед аварией заморозила часть своих яйцеклеток, позже оплодотворенных спермой Веня в частной клинике репродуктивной медицины. В декабре в 2021-м она родила здорового сына, которого назвала Сяовен, а в августе в прошлом году подала в суд на семью своего бывшего любовника, требуя часть их имущества в наследство для сына.

В своем иске Лэнг требовала Сяовен, как наследника Веня, имущество, акции компании и страховые выплаты. К сожалению, женщина не смогла доказать, что мальчик был оплодотворен спермой бизнесмена или что он дал ей согласие на зачатие ребенка с использованием его спермы. В результате суд отклонил ее иск.

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После решения суда это дело попало в заголовки новостей в Китае, и многие заявили о своем шоке от попытки женщины использовать своего маленького ребенка для получения состояния своего умершего любовника.

"Какой ужас! За деньги она сделает все, что угодно", – написал один человек в социальной сети Weibo. "Надеюсь, жена подаст встречный иск против любовницы", — добавил другой юзер.

Один юрист сообщил SCMP, что, хотя Гражданский кодекс Китая 2021 года предусматривает, что любой живой плод в организме матери имеет право на наследство и подарки, в нем нет никакого упоминания о замороженных эмбрионах. Другой заявил, что процедуры ЭКО в лицензированных клиниках законны, но процедура должна быть согласована обоими родителями, что было непонятно в этом конкретном случае.

Напомним, ранее известная актриса показала свою дочь, отцом которой является ее сын. Она использовала сперму покойного сына, чтобы родить ребенка после его смерти с помощью суррогатного материнства.

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