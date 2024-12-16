Любовница заплатила жене избранника $165000 за их развод: чем это закончилось

В ноябре в 2022 году женщина родила сына от женатого любовника, а затем предложила "плату за развод", чтобы заменить законную жену.

Китайская любовница заплатила законной жене своего женатого избранника 1,2 миллиона юаней (165 000 долларов США) за развод, но суд отклонил ее ходатайство о возврате средств после того, как жена приняла деньги, но отказалась разводиться.

Об этом сообщает SCMP.

В декабре в 2013 году мужчина по фамилии Хан, проживающий в Шише, провинция Фуцзянь, женился на Янь, от которой имеет двух дочерей, возраст которых не разглашается.

Позже Хан закрутил роман со своей коллегой, которую идентифицировали как Ши. Они также вступили в деловое партнерство, и в ноябре в 2022 году у них родился сын.

Пытаясь "заменить" Янь, Ши предложила ей соглашение, предложив заплатить 2 миллиона юаней (280 000 долларов США), если Янь согласится развестись с Ханом. Чтобы инициировать соглашение, Ши пересказала Янь 1,2 миллиона юаней в конце 2022 года.

Однако спустя более года Янь все еще не дала согласия на развод.

Разочарованная любовница потребовала вернуть свои деньги и даже подала иск в суд, чтобы взыскать 1,2 миллиона юаней после того, как жена отказалась их вернуть.

В иске Ши утверждала, что существовала "устная договоренность" о том, что выплата зависит от того, разведется ли Янь с Ханом, и просила суд обязать жену вернуть деньги вместе с просроченными процентами за нарушение контракта.

7 февраля Народный суд города Шиши вынес решение против запроса Ши, заявив, что выплата нарушает моральные нормы общества и общественный порядок, поскольку она преследовала цель расторгнуть законный брак.

Кроме того, было установлено, что Хан и Янь уже подписали соглашение о разводе и находились в периоде охлаждения, что означало, что платеж не соответствовал юридическим условиям для возврата средств. Этот период "охлаждения", введенный китайским правительством в 2021 году, требует от пар подождать 30 дней после подачи заявления о разводе, прежде чем развод будет окончательно оформлен.

Также выяснилось, что во время брака Хан потратил на Ши более 6 миллионов юаней (825 000 долларов США) без ведома жены.

Юрист Юэ Цзенчао объяснил телерадиокомпании Henan Broadcasting System, что в таких случаях суд вряд ли станет на сторону третьей стороны, даже если пара не развелась.

"Любые значительные активы, приобретенные женатым мужчиной во время романа без согласия жены, считаются общей собственностью супругов. Жена имеет законное право требовать возвращения своей доли от третьего лица", — пояснил Юэ.

Остается непонятным, угрожают ли Хану юридические последствия за то, что он, состоя в законном браке, жил с другой женщиной и имел от нее детей.

Это дело повлекло за собой оживленное обсуждение в китайских социальных сетях, и многие назвали его результат "восторжествовавшим правосудием".

Результат действительно удовлетворяет. Взять деньги и отказаться от развода – это идеальный способ заставить ее потерять и мужчину, и деньги!

Что это за мужчина, который стоит 1,2 миллиона юаней

Напомним, в США отец троих детей инсценировал собственную смерть и сбежал. Стало известно, как отомстила жена.

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