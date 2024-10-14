Любовник дал мужу своей избранницы 3500 долларов и посадил его в тюрьму: что произошло

В Китае мужчина застукал жену в постели с другим и оказался в тюрьме.

Об этом пишет SCMP.

33-летний мужчина приговорен к шести месяцам заключения за шантаж любовника своей жены после того, как поймал их вместе.

В начале этого года Верховный суд провинции Шаньдун приказал промежуточному народному суду города Зибо пересмотреть это дело. 8 октября суд признал мужчину по фамилии Лу невиновным.

В марте в 2021-м Лу заметил, что его жена долго переодевается, чтобы отвести дочь к частному репетитору. У него возникли подозрения, и он проследил за ней в гостиницу, где застукал ее в одном из номеров, где она занималась сексом с мужем.

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Разъяренный мужчина снял на мобильный телефон свою жену, одетую в сексуальное белье, с ее любовником, который был голым. Затем он избил мужчину и ударил жену ногами.

Любовник по фамилии Лю признался, что у него был роман с женой Лу, и выплатил ему компенсацию в размере 25 000 юаней (3500 долларов США) тремя денежными переводами через Интернет.

Однако месяц спустя, когда Лу занимался судебным процессом о разводе, ему сообщили, что Лю подал на него заявление в полицию и обвинил в шантаже.

Лу считал, что за этой идеей стоит его жена, чтобы получить преимущество в борьбе за попечительство над их дочерью.

В ноябре в 2021 году районный суд приговорил Лу к шести месяцам тюрьмы за вымогательство. Он также был оштрафован на 5000 юаней (700 долларов США).

Лу подал апелляцию, но в марте в 2022-м промежуточный народный суд города Цзыбо оставил решение первого суда в силе. Он снова подал апелляцию, и в декабре 2022 года промежуточный суд снова отклонил его просьбу.

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Тогда Лу обратился в Верховный суд провинции Шаньдун, приказавший промежуточному суду города Цзыбо провести повторное рассмотрение дела, объяснив это так: "Начальный приговор не подтвердил некоторые факты, а некоторые доказательства были противоречивыми".

Промежуточный суд рассмотрел дело в январе в этом году. Его вердикт, вынесенный в начале этого месяца, оправдал Лу, решив, что он принял деньги после переговоров с Лю.

Суд также постановил, что именно Лю виноват в том, что имел половые отношения с супругой Лу, что является нарушением общественного порядка, добрых обычаев и нравственных норм.

Адвокат Лю, Ван Янтао сказал, что решение об изменении результата было принято благодаря вниманию СМИ к этому делу. Он сказал, что они планируют подать заявление на государственную компенсацию, но не подсчитали подробную сумму.

Напомним, мужчина оставил 500 евро чаевых и попал в неприятности. Стало известно, в чем его обвинили.

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