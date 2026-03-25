Любовников обвинили в регулярном сексе на кладбище: их сняли на видео шокированные очевидцы

Реклама

В Малайзии пару обвинили в непристойном поведении после того, как их зафиксировали во время секса на могиле. Инцидент вызвал волну возмущения среди общественности.

Как передает Daily Star, событие произошло 22 марта на кладбище United Hokkien Cemeteries в штате Пенанг. Речь идет о мужчине 58 лет и женщине 37 лет.

Их сняла на видео посетительница кладбища, заявившая, что уже не впервые видит эту пару в подобной ситуации. На кадрах видно, как мужчина стоит спиной к камере без одежды, а женщина сидит на надгробии, обнаженная ниже пояса.

Реклама

Женщина за кадром возмущенно обращается к ним: «Я снова вас здесь нашла! Они уже несколько раз раздевались на кладбище. Люди приходят сюда молиться, а вы приезжаете тра**ться. Вы проявляете неуважение к усопшим… я вызываю полицию».

Пара занималась сексом на кладбище / © скриншот с видео

После этого мужчина спешно оделся и извинился, однако заявительница настояла на обращении к правоохранителям.

Начальник полиции Пенанга Азизи Исмаил подтвердил, что уже на следующий день пару задержали в Джорджтауне.

Он отметил: «Предварительная проверка показала, что они не супруги».

Реклама

Представители кладбища предполагают, что это мог быть не один случай, ведь пару ранее уже замечали за подобным поведением. Само кладбище расположено в отдаленной местности, окруженной лесами и холмами, что усложняет контроль.

Как сообщается, подозреваемые могут быть иностранцами. В случае доказательства вины им грозит от трех месяцев до пяти лет заключения за публичную непристойность и оскорбление общественной морали.

Напомним, почему самый лучший секс может быть в токсичных отношениях.