Любовников застукали за сексом на водном мотоцикле: кадры завирусились в Сети (фото)

В Сети завирусилось видео пары, которая занялась сексом на водном мотоцикле. Это произошло после того, как другие влюбленные устроили секс на палубе роскошной яхты под аплодисменты туристов.

Инфлюенсер с более 229 000 подписчиками в TikTok снимал на видео, как он плавает по голубым водам Сан-Висенте, что на побережье Сан-Паулу в Бразилии, когда наткнулся на неожиданное зрелище.

Виллья Сириако, сидя на собственном водном мотоцикле, переводил камеру с береговой линии на воду, а затем море, когда увидел своего товарища, который катался на мотоцикле. Однако, к удивлению блогера, друг был занят далеко не катанием.

Пара занялась сексом на водном мотоцикле / Фото: скриншот с видео

Публичная непристойность запрещена статьей 233 Уголовного кодекса Бразилии. Нарушителям может грозить штраф или тюремное заключение на срок от трех месяцев до года.

Напомним, мужчина вступил в половой акт с куклой прямо посреди секс-шопа. Покупатель, вероятно, не подозревал, что в магазине есть камеры.

Читайте также: