Любовников застукали за сексом на водном мотоцикле: кадры завирусились в Сети (фото)

Блогер опубликовал видео с другом в TikTok.
В Сети завирусилось видео пары, которая занялась сексом на водном мотоцикле. Это произошло после того, как другие влюбленные устроили секс на палубе роскошной яхты под аплодисменты туристов.
Инфлюенсер с более 229 000 подписчиками в TikTok снимал на видео, как он плавает по голубым водам Сан-Висенте, что на побережье Сан-Паулу в Бразилии, когда наткнулся на неожиданное зрелище.
Виллья Сириако, сидя на собственном водном мотоцикле, переводил камеру с береговой линии на воду, а затем море, когда увидел своего товарища, который катался на мотоцикле. Однако, к удивлению блогера, друг был занят далеко не катанием.
Публичная непристойность запрещена статьей 233 Уголовного кодекса Бразилии. Нарушителям может грозить штраф или тюремное заключение на срок от трех месяцев до года.
Напомним, мужчина вступил в половой акт с куклой прямо посреди секс-шопа. Покупатель, вероятно, не подозревал, что в магазине есть камеры.
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