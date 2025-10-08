Любовница Пабло Эскобара раскрыла тайны их страстного романа (фото)

Реклама

Любовница Пабло Эскобара раскрыла тайны их пятилетнего романа, в частности, что он завоевал ее своими "сладкими и дешевыми словами".

Об этом пишет Need To Know.

Вирхиния Вальехо заявила, что не жалеет о своей внебрачной связи с колумбийским наркобароном, застреленным полицией в 1993 году в возрасте 44 лет.

Реклама

Бывшая модель и телеведущая сказала: "Я никогда не жалею о том, что любила мужчину, никогда. Ни об одном из моих мужей, которые были ужасными, ни о Пабло, ставшем монстром".

76-летняя женщина, ставшая звездой у себя на родине в 1970-80-х годах, сказала: "Я была первой женщиной-ведущей новостей в Колумбии. Первой женщиной, которая вышла замуж в гражданском браке, и первой "зажиточной девушкой", которая официально развелась. Я была первой, кто многое сделал, и первой, кто связался с преступником. Поэтому моя жизнь так интересна".

Вирхиния выпускает новую книгу о своем романе с Эскобаром. Впервые она написала о наркобароне в книге Loving Pablo, Hating Escobar в 2007 году, но теперь раскрыла еще больше тайн об их пятилетнем романе.

Вирхиния Вальехо / © Jam Press

Разговаривая со своей квартиры в Майами, где она живет в изгнании после того, как дала показания против нескольких соратников Эскобара, она сказала, что сожалеет о том, что не воспользовалась его состоянием.

Реклама

"Он сказал мне: "Проси все, что хочешь", а я, как идиотка, ответила: "Я ничего не хочу, Пабло". Об этом я больше всего жалею в жизни, что не попросила его обо всем!".

Вирхиния впервые встретила Эскобара в 1982 году в его имении Hacienda Nápoles в Медельине. В то время она находилась в отношениях с Анибалом Турбеем, племянником президента Хулио Сесара Турбея.

Она рассказала, что была на речной прогулке, когда ее унесло вихрем, и наркобарон спас ей жизнь. Через шесть месяцев у них начались интимные отношения.

Она заявила: "Не я завоевала Пабло, а Пабло завоевал меня. Я знала, что он женат, и мы договорились, что наши отношения будут полностью тайными. Мы всегда встречались наедине, обычно в гассиенде, в его квартире, пентхаусе".

Реклама

Вирхиния Вальехо / © Jam Press

Она призналась, что ее не волновало, что он был "кокаиновым магнатом" или "что он делал со своими деньгами", потому что "он планировал якобы вытащить Медельин из бедности".

Вирхиния сказала, что Эскобар также сыграл ключевую роль в том, что она развелась со своим вторым мужем, аргентинским продюсером Дэвидом Стевелом, после того как он якобы угрожал ей.

После этого он прислал ей тысячу орхидей и уплатил все ее долги.

"Неужели все, что я рассказываю вам о Пабло, похоже на полную чушь?" – сказала она. "Он спас мне жизнь, списал мои долги, прислал мне тысячу орхидей и развел меня с этим подонком. Я никогда не была любовницей Пабло Эскобара; я была одной из его любовниц, а он был одним из моих любовников. У нас были равноправные отношения".

Реклама

Она сказала, что он называл ее своей "маленькой пантерой", а в конце их отношений – своей "чистой душой".

Вирхиния добавила, что он покорил ее своими "сладкими и дешевыми словами".

Вирхиния Вальехо / © Jam Press

По ее словам, Эскобар только раз попробовал кокаин, и ему не понравилось. Он также не был сторонником алкоголя, но имел один изъян. Она сказала: "Со временем Пабло пристрастился к марихуане".

Вирхиния также сказала, что никогда не вернется на родину после того, как попросила убежища в США. Находящаяся под защитой свидетельница заявила: "Я никогда не вернусь в Колумбию, я ни по чему не скучаю".

Реклама

Напомним, как выглядит самолет, принадлежавший Пабло Эскобару.