Любовный прогноз на лето: что ждет тех, кто родился в 4 месяца

Любовный гороскоп на лето: что ждет родившихся в марте, июле, августе и декабре / © Associated Press

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Содержание Декабрь Август Март Июль

Лето всегда было сезоном романтики: долгие, жаркие дни, бесконечные вечера и ощущение, что жизнь на мгновение вырвалась из-под рутины повседневной жизни. В это время все немного легче, свободнее, и кажется, что любовь витает в воздухе. И это лето может быть особенно увлекательным для тех, кто родился в эти четыре месяца.

Об этом сообщает Blikk.

Декабрь

Родившиеся в декабре известны своей легкомысленной, общительной личностью, поражающей всех. Они всегда поднимают настроение и излучают тепло вокруг себя. Но мало кто знает, что под поверхностью кроется более глубокая, более вдумчивая сторона, которую они показывают лишь немногим. Что ж, этим летом это скрытое измерение выходит в центр внимания!

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Август

Родившиеся в августе известны тем, что осторожны, прежде чем делать любые шаги в любви. Они любят перестраховку и открывают свое сердце только тогда, когда чувствуют, что другой человек чувствует то же самое. Однако это лето научит их, что в любви нет гарантий — есть только чувство и решение, что с ними делать.

Вы можете обнаружить, что человек, которого считали идеальным, на самом деле не таков. Или, наоборот, вы можете осознать, что скрывали свои чувства, и пора посмотреть им в глаза. Во всяком случае, это лето будет временем ясности. И хотя путешествие не всегда будет легким, в конце концов оно того стоит, потому что вы наконец-то будете знать, чего и кого! — вы хотите.

Март

Те, кто родился в марте, часто чувствуют, что история подходит к концу — и лишь потом обнаруживают, что это было только начало. Этим летом будет именно таким. Отношения могут закончиться, или давняя неопределенность может наконец-то разрешиться. Но не волнуйтесь: то, что поначалу кажется потерей, действительно освобождает место для чего-то нового.

Возможно, старый знакомый внезапно станет вашей надежнейшей опорой, или случайная встреча откроет дверь к жизни, о которой вы никогда не мечтали. Главное — не пытаться предсказать, что произойдет. Пусть события удивят вас, потому что на этот раз сюрприз будет лучшим подарком.

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Июль

Родившиеся в июле привыкли всегда быть поддержкой, решением, гарантией в жизни других людей. Но этим летом роли поменяются местами: вам придется просить о помощи. И это не слабость — совсем наоборот! Это шаг, который может действительно усугубить ваши следующие отношения и сделать их длительными.

Когда вы наконец покажете кому-то, что вы в нем нуждаетесь, этот человек будет рядом. Не потому, что он говорит приятные слова, а потому, что он действует. И этот тихий, но мощный жест покажет вам: он настоящий. Доверие нельзя построить в одну ночь, но эти моменты закладывают основу для отношений, о которых вы всегда мечтали.

Таким образом, это лето имеет особую энергетику для родившихся в декабре, августе, марте или июле. Если вы один из них, будьте готовы: романтика в этом году будет не просто чувством, а новым началом, которое может изменить вашу жизнь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые обретут настоящую любовь этим летом.

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