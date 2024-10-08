Любознательная женщина сделала тест ДНК: он раскрыл ужасную семейную тайну и едва не разрушил ее брак

Счастливая в браке женщина, которая воспользовалась ДНК тестом, чтобы проследить свою родословную. После этого она стала сомневаться, стоит ли ей оставаться со своим мужем, увидев результаты.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Селина и Джозеф Кинонес имели очень короткие отношения, поженившись всего через четыре месяца, и родили общих детей. Именно после рождения детей Селина решила начать исследовать свою семейную историю.

И Селина, и Джозеф из штата Колорадо в США отправили образцы ДНК. Но когда получили результаты, они были ошеломлены тем, что оказались двоюродными братьями и сестрами.

"Когда я поняла, что мы двоюродные братья, меня немного стошнило, - объяснила Селина. Я подумала: "Может, нам расстаться? Должны ли мы вообще быть вместе?"

Никто из родственников пары не узнал друг друга на свадьбе. Позже Селина и Джозеф узнали, что бабушка Джо со стороны отца усыновила его, а плохое ведение записей означало, что их родственная связь была потеряна.

"Колорадо кажется таким большим, но на самом деле он не такой уж и большой. Все знают друг друга, и, скорее всего, все являются родственниками", - говорит Селина.

Тем не менее, пара даже создала собственную платформу для знакомств, которая призвана помочь предотвратить то, чтобы люди не вступали в отношения с кем-то, с кем они связаны родственными связями.

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