Людей шокировало то, что на самом деле "видят" сканеры в аэропортах (фото)

Сканер в аэропорту / © Getty Images

Прохождение контроля в аэропорту всегда вызывает стресс, но раньше пассажиры даже не подозревали, насколько детальными были их изображения на мониторах охраны. Скандальные сканеры Rapiscan показывали интимные подробности тела, что вызвало волну протестов в Сети.

Об этом пишет Lad Bible.

То, как на самом деле работают аэропортовые сканеры и какие изображения они создавали в разные годы, стало настоящим открытием и шоком для многих пассажиров. Сейчас этот неудобный этап обычно заканчивается тем, что на экране появляется обобщенный аватар человеческого тела с обозначенными зонами или предметами, которые вызвали подозрение.

Впрочем, еще более десяти лет назад ситуация была совсем другой. Изображения, которые демонстрировали тогда широко распространенные, а впоследствии печально известные рентгеновские сканеры Rapiscan, выглядели значительно тревожнее.

Эти устройства ввело Управление транспортной безопасности США (TSA) после попытки теракта на Рождество 2009 года. Они обеспечивали службу безопасности чрезвычайно подробными — и часто крайне дискомфортными — данными во время сканирования человеческого тела.

Что показывали сканеры Rapiscan в аэропортах?

Впоследствии стало известно, что персонал видел полные, нецензурированные изображения пассажиров, которые фактически не оставляли ничего скрытого. Оборудование стоимостью около 180 тыс. долл. за единицу вызвало волну возмущения, ведь воспринималось как грубое вмешательство в личную жизнь.

Изображение на старых сканерах в аэропортах

В Великобритании аналогичные сканеры появились в ключевых аэропортах в 2013 году. Критики обращали внимание на то, что чрезмерная детализация изображений, где четко просматривалась форма тела и, мягко говоря, интимные части, выходит за пределы допустимого.

Пользователи социальных сетей активно выражали свое недовольство. Один из них написал: «Это служба безопасности аэропорта, а не OnlyFans».

В итоге TSA пришлось отказаться от этих сканеров из-за несоответствия требованиям по защите приватности. Устройства не могли работать с программным обеспечением Automated Target Recognition (ATR), которое формирует менее детализированные, схематические изображения.

Какие сканеры работают в аэропортах сегодня?

Сегодня в аэропортах применяют миллиметровые волновые сканеры, которые используют обобщенные, неинвазивные силуэты и лишь сигнализируют о возможных угрозах.

Исследовательница и автор книги 101 Pat-Downs Шона Малвини Редден отмечает, что технологии существенно эволюционировали.

«Первые версии сканеров появились без какой-либо защиты приватности. Теперь машины создают общие изображения, а не уникальный образ конкретного пассажира», — сообщила Редден.

Изображение на новых сканерах в аэропортах

Консультантка Эри Дженкинс, которая ранее работала на контрольно-пропускном пункте TSA, объясняет, что современные системы показывают «безликий аватар человеческой анатомии».

«Изображения обнаруживают предметы, которые могут быть на коже или под одеждой», — говорит эксперт.

По ее словам, такие контуры часто напоминают пряничную фигурку, чтобы «обеспечить приватность пассажира и одновременно сохранить эффективность безопасности».

В конце концов, цель проверки — выявление потенциальных угроз, а не оценка внешности пассажира.

«Пассажиры могут видеть монитор на протяжении всего процесса проверки», — добавляет Дженкинс.

Что говорят пассажиры о проверках сканерами в аэропортах?

Несмотря на это, на Reddit некоторые путешественники отмечают, что даже с новыми технологиями проверки в аэропортах остаются источником раздражения.

«Последние несколько раз, когда я летал в течение года или двух, сканер постоянно срабатывает в районе паха… Меня каждый раз полностью обыскивают в TSA. Сначала это раздражало, но теперь я просто смеюсь, потому что знаю, что это неизбежно», — рассказал один из пользователей.

На вопрос о причинах такой ситуации другой ответил: «У меня так же. В TSA сказали подтянуть штаны. Я не считал, что они так уж низко сидели. Но ремень я снял».

«У меня было такое же. Также сканер срабатывал, когда носки немного сползали и собирались складками. В то же время во время последней поездки я спешил, забыл снять пирсинг в зоне PA — и меня пропустили без проблем», — сообщил еще один пользователь, добавив смайлик с пожиманием плеч.

Похоже, избежать курьезов с аэропортовыми сканерами почти невозможно — независимо от того, какую технологию используют.

К слову, бортпроводница с 15-летним стажем рассказала, как авиакомпании действуют в случае смерти пассажира во время полета. Поскольку официально констатировать смерть может только врач, экипаж обычно просто пересаживает тело на свободное место, накрывая одеялом. В 2004 году Singapore Airlines даже оборудовала самолеты Airbus A340-500 специальными «шкафами для трупов» с фиксаторами для длительных 19-часовых рейсов, однако после 2014 года от этой практики отказались.