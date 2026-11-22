ИИ может продлить жизнь человека до 1400 лет: прогноз философа из Оксфорда / © Фото из открытых источников

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Человечество в будущем может научиться жить более тысячи лет благодаря развитию искусственного интеллекта (ИИ). Новые технологии способны ускорить научные открытия в медицине и исследованиях старения, а при полном преодолении продолжительность жизни человека может достичь 1200–1400 лет.

Об этом заявил шведский философ, бывший профессор Оксфордского университета Ник Бостром, сообщает Business Insider.

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По предположению эксперта, будущие достижения в биомедицине могут увеличить среднюю продолжительность человеческой жизни до 1200-1400 лет. Такой сценарий станет возможным, если с помощью ИИ ученые научатся останавливать процессы старения и поддерживать уровень смертности, характерный для здоровых 20-летних людей.

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«Если подумать о том, какой была бы продолжительность нашей жизни, если бы мы не старели, то это около 1200, возможно, 1400 лет», — сказал Бостром.

«И это, возможно, достаточно консервативный нижний предел, поскольку в этой ситуации у вас также могут быть другие способы уменьшения других рисков смертности, таких как несчастные случаи и т.д.», — добавил он.

Бостром изучает совершенствование человека и новейшие технологии. В Оксфорде он основал Институт будущего человечества в 2005 году как междисциплинарную исследовательскую группу, которая в конце концов закрылась в 2024 году.

Комментарии Бострома появились на фоне дискуссии по безопасности искусственного интеллекта, когда многие исследователи призывают замедлить разработку ИИ. Часть исследователей призывает замедлить разработку ИИ, чтобы успеть создать механизмы контроля и гарантировать, что такие системы будут действовать в соответствии с человеческими интересами.

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Бостром сказал, что компромисс между быстрой разработкой искусственного интеллекта и обеспечением его безопасности является сложным.

Философ признал, что дополнительное время для исследования безопасности ИИ может уменьшить экзистенциальные риски для человечества.

Однако, по его словам, есть и противоположный аргумент: каждый год задержки технологического прогресса означает, что «миллионы и миллионы людей» продолжают умирать от болезней и других причин, которые потенциально можно было бы предотвратить.

Ранее в The Economist назвали 10 главных трендов следующего, в 2027 году — говорилось от новых войн до кризиса ИИ.

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