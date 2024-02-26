Люди бьют тревогу: поймано трехметровое морское существо, которое называют "предвестником гибели"

Рыбаки поймали редкое морское существо длиной в три метра, прозванное "предвестником гибели".

Об этом пишет ladbible.com.

Рыба-весло не имеет чешуи и слизи, ее длина может достигать 17 метров, а вес – 199 кг. Причудливое с виду существо обитает в глубинах мирового океана и является редким зрелищем для человека.

Но считается, что это второе появление рыбы-весла на Андаманском побережье Таиланда в этом году, и если верить легендам, это не очень хорошие новости.

Рыба-весло / Фото: Jam Press

В японской мифологии рыба считается предвестником грядущей смерти либо угрозы. Считается, что увидеть ее – признак стихийного бедствия.

Шесть глубоководных существ было замечено в 2017 году, всего за несколько дней до того, как на Филиппинах произошло смертельное землетрясение, в результате которого шесть человек погибли и еще 120 получили ранения.

Таким образом, существо получило название "рыба судного дня".

Рыба-весло / Фото: Jam Press

Поэтому, когда рыбаки в Андаманском море недавно вытащили на борт рыбу-весло, люди начали беспокоиться.

Один житель этого района сказал: "Если вы встретите весло в окрестностях Сатуна, это может указывать на потенциальную опасность землетрясения вдоль побережья Андаманского моря. А еще может быть цунами".

Находившийся в хорошем состоянии труп, если не считать небольшой раны на голове, теперь пройдет экспертизу вместе с еще одной рыбой-веслом, найденной в прошлом месяце. После завершения исследования обе будут выставлены в местном музее.

Рыба-весло / Фото: Jam Press

Однако, пока местные жители переживают о возможности гибели, Джессада Дендуангборипант, профессор биологии в Университете Чулалонгкорн, говорит, что их появление у поверхности воды, вероятно, связано с болезнью или изменением течения.

Он сказал: "Открытие этой рыбы-весла не предполагает землетрясения или цунами, это только убеждение. На самом деле они преимущественно появляются потому, что больны или близки к смерти".

Напомним, большая белая акула забила себя насмерть, пытаясь напасть на дайверов. Она застряла и отчаянно пыталась вырваться на свободу.

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