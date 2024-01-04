Люди думают, что наркоманка: женщина шокировала, почему на самом деле у нее выпали зубы (фото, видео)

Женщина, у которой нет зубов, говорит, что хейтеры постоянно предполагают, что это связано с наркотиками. Однако Джессика Уиллер, известная в Интернете как "королева протезов", хочет разрушить эту стигму, публикуя свои видеоролики.

Об этом пишет Daily Star.

38-летняя блогерша из Техаса, США, была вынуждена носить зубные протезы после потери зубов из-за диетических ограничений.

Делясь своей историей, она сказала: "Я не могу употреблять молочные продукты, что привело к нехватке кальция и B12 в моем организме. Я также избегаю птицы, еще одного источника B12. Я боролась с серьезным дефицитом витамина D, который влияет на усвоение кальция. Чтобы компенсировать это, я теперь принимаю много витаминов, хотя проблемы со здоровьем сыграли свою роль, были и другие факторы, которые привели к потере моих зубов, но я не имею права обсуждать их по соображениям безопасности".

Джессика Уиллер / Фото: instagram.com/denturequeen21

Прежде чем сделать выбор в пользу зубных протезов, она попыталась установить зубные имплантаты, но ее организм отрицательно отреагировал на процедуру и боль была невыносимой. Помимо проблем со здоровьем, Джессика борется с расстройством височно-нижнечелюстного сустава, из-за которого решение удалить зубы стало необходимостью.

В 2017 году, живя в Пенсильвании и пережив несчастливый брак, Джессика сделала смелый шаг и удалила большую часть своих зубов. Она вспоминала: "Меня полностью погрузили в депрессию, и все мои нижние зубы, кроме шести, были вырваны. В то время я называла себя "пираньем" и умоляла о временных зубных протезах, но они отказывались, подчеркивая важность сначала заживления. В течение следующих шести месяцев я перешла от недовольства своей внешностью к принятию того, что если кто не мог любить меня в худшем случае, они не заслужили меня в моих лучших проявлениях".

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История Джессики приобрела уникальный поворот, когда она открыла для себя TikTok. Она начала документировать опыт протезирования и делиться своей историей с миром. Она быстро привлекла внимание своим юмором и остроумием, за что получила титул "королевы протезов".

Благодаря своему комедийному подходу Джессика создала пространство, где люди, занимающиеся зубными протезами, могли обрести утешение и дух общества.

Хотя публикации Джессики в социальных сетях вдохновляли людей, они также осветили ошибки и суждения, которые общество часто высказывает по поводу людей с зубными протезами. Она прокомментировала: "Я чувствую, что люди склонны комментировать негативно или предполагать, что потеря зубов происходит исключительно из-за употребления наркотиков. Однако это может быть результатом различных факторов, включая алкоголь, психиатрические препараты, сухость во рту, кислотный рефлюкс, беременность, химиотерапию, дефицит витаминов и даже ситуации жестокого обращения. Эту стигму необходимо развеять".

Джессика Уиллер / Фото: instagram.com/denturequeen21

Одним из наиболее приятных аспектов пути Джессики было ее положительное влияние на своих подписчиков. Многие рассказали, как она повысила их уверенность, веру и мотивацию для решения их стоматологических проблем.

Для всех, кто носит зубные протезы и стесняется, Джессика имеет искреннее послание: "Всегда помните, что вы прекрасны, несмотря ни на что. Зубы не определяют кто мы. Важно то, кто мы внутри. Мнение других людей — это только мнение, каким не должно быть места в вашей жизни. Правильные люди будут любить вас такими, какие вы есть. Оставайтесь настоящими, оставайтесь верными и будьте собой, несмотря на то, что кто-то говорит!".

Напомним, парень бросил девушку из-за ее любимого блюда. Она рассказала, что именно его возмутило.

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