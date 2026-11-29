Нападения животных в зоопарках / © Unsplash

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Масштабное исследование показало, в каких зоопарках гости и персонал больше всего рискуют пострадать от нападений или даже погибнуть в лапах диких хищников. В отчете собрали информацию о зверинцах, где посетителей топили косатки, рвали кенгуру и кусали панды.

Об этом пишет Daily Mail.

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Рейтинг опасных зоопарков: где животные внезапно нападали на людей

Журналисты проанализировали тысячи «экзотических инцидентов» в парках дикой природы по всей Америке, которые за последние 25 лет задокументировала зоозащитная благотворительная организация Born Free. В отчете говорится, что посетителей зоопарков рвали большие коты, кусали обезьяны и грызли дикие собаки, а на опытных смотрителей нападали волки, тигры, слоны, косатки и даже панды.

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Антирейтинг по чрезвычайным событиям возглавляет океанариум SeaWorld в Орландо, штат Флорида. Этот морской парк снискал печальную славу в 2010 году после трагической гибели опытного тренера Доун Браншо, которую затянула на дно и убила шеститонная косатка по кличке Тиликум.

Опубликованные факты заставляют задуматься о том, насколько опасно содержать диких зверей в неволе и позволять людям приближаться к ним вплотную.

«Зоопарки полагаются на то, чтобы размещать посетителей в нереалистично близкой доступности к потенциально опасным животным в совершенно неестественных обстоятельствах. Они представляют сложных, умных и фундаментально опасных диких животных как покладистых, добродушных объектов, а при определенных обстоятельствах поощряют прямой контакт между животными и людьми, что может привести к травмам и смерти», — говорит руководитель отдела политики в Born Free доктор Марк Джонс.

По имеющимся подсчетам, зоопарки по всему миру каждый год посещают 700 миллионов человек, и лишь малый процент из них оказывается в угрожающей близости к животным.

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Впрочем, увечья и смерти случаются — прежде всего, когда гостей подбивают погладить жителей вольеров или непосредственно контактировать с ними.

В парке SeaWorld Орландо косатка Тиликум фигурировала в целой серии нападений, включая смертельную атаку на инструктора Доун Браншо. Это же морское млекопитающее лишило жизни 27-летнего Дэниела Дюкса: утром мужчину нашли обнаженным на спине кита — очевидно, он тайком пробрался в бассейн после закрытия заведения.

Кроме всего, в 2012 году в популярном водном парке во время кормления дельфина колотые раны получила восьмилетняя девочка. Инциденты на площадках сети SeaWorld также вызвали аномально высокую статистику нападений в Сан-Антонио и Сан-Диего.

По подсчетам юридической фирмы Mong and Associates, ведущей учет травматизма, в тематических парках животных и аквапарках под вывеской SeaWorld зафиксировано по меньшей мере 16 летальных исходов, два из которых стали следствием атак животных в SeaWorld Орландо. В то же время, подавляющее большинство этих смертей не было связано с агрессией животных.

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Всего с 1999 года база данных экзотических инцидентов Born Free зафиксировала 12 эпизодов, когда животные на территории аттракционов SeaWorld угрожали человеку, калечили или убивали.

«Важно признавать, что серьезные инциденты с участием посетителей или животных относительно редки, если сравнивать их с миллионами ежегодных визитов в аккредитованные зоопарки во всем мире», — говорит профессор животноводства, сельского хозяйства и экологии Ноттингемского университета Трента Саманта Уорд.

В каких еще зоопарках звери нападали на людей

Больше всего случаев нападения зверей на людей зафиксировано в следующих зоопарках:

Орландо, Флорида: 5 подтвержденных инцидентов. Сан-Диего, Калифорния: 5 подтвержденных инцидентов. Сан-Антонио, Техас: 4 подтвержденных инцидента. Тампа, Флорида: 4 подтвержденных инцидента. Индианаполис, Индиана: 4 подтвержденных инцидента.

По мнению ученой, вероятность несчастных случаев растет из-за игнорирования правил самими посетителями, попыток перелезть через барьеры, случайные падения, слабый контроль за детьми, технические недостатки вольеров, экстремальную погоду или просчеты администрации.

В зоне повышенной опасности постоянно находятся и сами смотрители, которым приходится тесно контактировать со своими подопечными. В отчетах есть десятки историй о людях, подвергшихся увечьям или погибшим после того, как сами упали или залезли в вольеры к хищникам.

Едва ли не самой громкой трагедией стала гибель двухлетнего Меддокса Деркоша, которого растерзали африканские дикие собаки после того, как малыш упал в вольер в зоопарке Питтсбурга.

Вместе с тем в базе есть немало записей о ситуациях, когда сами животные ломали изгороди, убегали из клеток и поднимали переполох. В большинстве подобных случаев беглецы не проявляют агрессии, и работникам удается без проблем вернуть их на место.

Даже когда звери на свободе наносят кому-то вред, это обычно происходит случайно — как в 2001 году, когда в зоопарке Денвера слон выбежал из загона и задел детскую коляску с младенцем.

В чем опасность

Сильный стресс у животных может толкать их на непредсказуемое поведение. Например, в 2002 году произошел курьезный и одновременно тревожный случай, когда страус эму сбежал из вольера после того, как его укусил осел. Животное трое суток бегало по окрестностям, а затем травмировало полицейского.

Или еще один случай, который произошел в 2011 году, когда большая панда в зоопарке Сан-Диего вышла из своего вольера и укусила одного из сотрудников.

Именно дефицитом профессиональных знаний объясняется тревожная статистика несчастных случаев в ряде частных неаккредитованных зверинцев Соединенных Штатов.

Специалисты предостерегают от поспешных выводов — приведенные примеры не означают, что все зоопарки, включая частные, априори опасны. При этом печальная статистика еще раз доказывает критическую необходимость обязательной аккредитации таких учреждений и строгого контроля за благосостоянием животных.

Инциденты в зоопарках: последние новости

Напомним, 28 октября в парке дикой природы Иоганнисмюле неподалеку от Берлина волк напал на восьмилетнюю девочку во время программы «Смотритель зоопарка на один день» для детей. Пострадавшая получила тяжелые травмы головы и была доставлена в больницу спасательным вертолетом.

Благодаря оперативным действиям смотрителя удалось предотвратить травмирование еще двоих детей. Власти организовали поддержку четырем людям, среди которых трое детей.

Полиция расследует возможное причинение телесных повреждений по неосторожности и выясняет обстоятельства нападения, а парк, где содержат серых и арктических волков, а также медведей, бизонов, рысей, оленей и лам, временно закрыли до 2 ноября без публичного объяснения причин.

В ближайшее время условия содержания животных и требования должны проверить местное управление ветеринарии и безопасности пищевых продуктов.

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