Люди, которые производят хорошее впечатление, производят одну вещь в первые 30 секунд знакомства

Что нужно сделать в первые 30 секунд знакомства, чтобы произвести хорошее впечатление / © pexels.com

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Автор книг о лидерстве и эксперте по коммуникации Джон Максвелл советует использовать простое «правило 30 секунд»: в самом начале разговора сказать собеседнику что-то искренне положительное и бодрящее.

Что нужно сделать в первые 30 секунд знакомства

Суть правила очень проста: в течение первых 30 секунд разговора нужно найти повод похвалить человека, отметить что-нибудь хорошее или сказать ему несколько приятных слов.

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Это может быть комплимент внешнего вида, одобрительный отзыв о работе человека или положительное замечание относительно его идей или достижений. Главное — чтобы ваши слова были искренними, а не звучали как очевидные лести.

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К примеру, коллеге можно сказать, что вам понравилась его презентация, а во время свидания — отметить удачный образ собеседника.

Максвелл объясняет этот принцип необходимостью сначала установить эмоциональный контакт с человеком, а потом пытаться чего-то от него получить или в чем-то убедить.

Почему это помогает произвести хорошее первое впечатление

Во время первого знакомства многие делают обратное: стараются как можно быстрее продемонстрировать собственные преимущества.

Особенно часто это происходит, когда встреча кажется важной, например, во время делового знакомства, собеседования или первого свидания. Человек может начать больше рассказывать о своих достижениях, опыте и сильных сторонах, надеясь таким образом произвести впечатление.

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Максвелл предлагает изменить фокус: вместо мысли «Как мне понравиться этому человеку?» стоит подумать: «Что я могу сказать, чтобы этот человек чувствовал себя хорошо рядом со мной?»

Внимание, одобрение и признательность помогают создать позитивную атмосферу во время общения. Поэтому искренний комплимент или слова поддержки в начале разговора могут облегчить дальнейшее знакомство.

Комплимент должен быть искренним

Правило 30 секунд имеет важное условие: не стоит придумывать комплимент только потому, что так надо.

Неискренняя похвала может дать противоположный результат, особенно если человек почувствует, что вы просто пытаетесь ему понравиться.

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Лучше обратить внимание на реальную деталь, которую можно положительно отметить. Это может быть любопытное мнение собеседника, результат его работы, чувство юмора, стиль или даже то, как он организовал встречу.

То есть вместо общего «Вы прекрасно выглядите» можно сказать: «Мне очень нравится, как вы подобрали этот образ» или «Мне понравилось, как вы объяснили эту идею».

Как подготовиться к важному знакомству

Если вам сложно быстро придумывать что сказать при первом знакомстве, можно подготовиться заранее.

Коллега Максвелла Марк Коул советует перед важной встречей подумать о нескольких положительных вещах, которые можно откровенно сказать собеседнику. Так не придется нервно искать ответные слова уже во время разговора.

Например, если вы встречаетесь с человеком, чью работу уже знаете, можно заранее вспомнить конкретное достижение, которое вам действительно понравилось.

Главное — не готовить искусственный сценарий разговора, а найти что-то положительное, на что можно естественно обратить внимание.

Простой секрет первого впечатления

Итак, если вы хотите произвести хорошее первое впечатление, не стоит тратить первые минуты знакомства только на то, чтобы продемонстрировать свои преимущества.

Попытайтесь сделать наоборот: уделите внимание собеседнику и в течение первых 30 секунд найдите возможность искренне его похвалить, поддержать или отметить что-то положительное.

Такой подход может быть полезен в разных ситуациях — от первого свидания и нового знакомства до деловой встречи. Вместо того чтобы думать только о том, как понравиться человеку, помогите ему чувствовать себя комфортно рядом с вами. Это может стать основой хорошего первого впечатления.

FAQ

Как произвести хорошее первое впечатление?

При первом знакомстве проявляйте искренний интерес к собеседнику, внимательно слушайте его и не пытайтесь постоянно переводить разговор на себя. Правило 30 секунд предполагает, что в начале разговора стоит найти возможность искренне похвалить или подбодрить человека. Это помогает создать положительную атмосферу для дальнейшего общения.

Что сказать за первое знакомство?

Лучше всего начать с природной фразы, связанной с ситуацией, в которой вы встретились. Можно также сделать конкретный искренний комплимент: похвалить работу человека, его идею, стиль или другую понравившуюся вам деталь. В то же время, лучше избегать преувеличенной похвалы — она может восприниматься как лесть.

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