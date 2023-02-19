Люди падают в обморок, мужчины плачут: в 400-летнем отеле с "призраками" установили жуткие предметы

В Великобритании в 400-летнем отеле установили жуткие артефакты, из-за чего туда едут охотники за паранормальными явлениями, чтобы увидеть привидений.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

В отеле Ye Olde King's Head в Честере также функционирует паб, в котором пиво подают рядом с жуткими артефактами, которые свозят в помещение. Например, здесь есть якобы самостоятельно движущаяся кукла-клоун, на стене рядом висит еще одна старая кукла, которую выбросили из двух антикварных магазинов, потому что она якобы издавала странные звуки. А на стене рядом размещен портрет меланхолического мальчика, обвиненного в том, что он вызвал паранормальную активность в одном из валлийских домов.

Фото: mirror.co.uk

Самым жутким предметом в отеле является кукла Грейс, которая якобы способна самостоятельно двигаться, говорить разными голосами и угрожать "охотникам за привидениями". Она стала известна как британская Аннабель после того, как в 2019 году попала в заголовки газет, когда заявила охотнику по привидениям, что хочет "сжечь ему глаза". Куклу Грейс привез в гостиницу в Честере исследователь паранормальных явлений Дэнни Мосс, изучающий ее уже более четырех с половиной лет. Куклу разместили за защитным стеклом и опубликовали перечень предупреждений с просьбой не приближаться к предмету.

Фото: mirror.co.uk

Бретт Джонс, управляющий гостиницей, рассказал, что существует уже более 50 свидетельств того, что эта загадочная кукла общалась с людьми разными голосами. Чаще всего – детским.

Бретт описывает, как люди теряли сознание в комнате, а взрослые мужчины плакали, находясь в ее присутствии. Он отмечает, что чаще всего этот предмет оказывает психологическое влияние именно на мужчин.

Коробка с куклой прикована цепью не для того, чтобы сдержать предмет, а для того, чтобы люди не открывали ее. Некоторые посетители заявляли, что якобы были вынуждены открыть ящик с куклой, потому что им что-то приказало это сделать.

Фото: mirror.co.uk

В другой комнате над одной из кроватей висит череп козы, якобы использовавшийся в сатанинском ритуале в Шотландии. Бретт говорит, что из коробки слышен стук.

Камеры в отеле работают 24 часа в сутки, надеясь поймать какие-либо призрачные явления. Каждый день записи просматривают, чтобы изучить какие-то непонятные движения или звуки.

Владелец гостиницы считает, что здесь "на 100 процентов есть что-то такое, чего мы не можем объяснить", и что это здание является одним из самых населенных привидениями в стране.

Бретт Джонс говорит, что в его заведение все чаще едут охотники за привидениями, чтобы получить доказательства существования паранормальных явлений.

Напомним, пользователь Twitter Ovidiu Maciuc опубликовал ролик, на котором показано, как бортовой системе электрокара Tesla удалось сфотографировать привидение.

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