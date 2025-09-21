Люди, пережившие смерть: что они видели по ту сторону

Небо / © iStock

Смерть- одна из величайших тайн человечества. Для кого-то она означает небытие, для других — переход в новое измерение. Время от времени люди, которым удалось пережить клиническую смерть, рассказывают удивительные истории о том, что они видели «по ту сторону». Их свидетельства поражают: от абсолютной тишины и покоя — до видений небес, математических тоннелей, потусторонних существ и даже ада.

Об этом пишет издание Daily Mail

«Это был мирный сон»

42-летний отец двоих детей из Ромфорда (Великобритания) Мэттью Аллик в конце августа 2023 года внезапно почувствовал одышку и сильную боль в ногах. Мужчина, который обычно был в хорошей физической форме, подумал, что организм просто не выдерживает ночных изменений. Но вскоре ему стало так плохо, что он не смог подняться по лестнице на работе и попросил коллег вызвать «скорую».

В больнице Мэттью остановилось сердце — врачи констатировали клиническую смерть. Несколько минут его мозг не получал кислорода, поэтому семье предварительно сказали: даже если выживет, может остаться в вегетативном состоянии. Однако после трехдневного медикаментозного сна мужчина пришел в себя.

«Я не помню ничего с момента, когда был мертвым, — признается Мэттью, — Но выход из комы ощущался так, будто я просто проснулся после очень спокойного сна. Все было мирным».

Медики назвали его «человеком чудом», ведь он выжил после тромбов в сердце и легких размером с мяч для крикета.

Туннель из чисел и «другие миры»

Американка Бриана Лафферти с детства страдала редким генетическим заболеванием — миоклонической дистонией, которое вызывало судороги и невыносимую боль. В 2017 году ее организм истощился настолько, что во время госпитализации она перестала дышать. Сердце остановилось на восемь минут.

То, что произошло дальше, Бриана называет переломным моментом в своей жизни. Она почувствовала полную темноту, но одновременно — абсолютный покой и ясность мысли.

«Я была неподвижной, без тела, но осознавала себя больше, чем когда-либо, — рассказывает женщина, — Вместо времени существовал только порядок. Я чувствовала, что земная жизнь — это лишь мгновение».

Бриана описывает свое видение как путешествие по туннелю, заполненному «единицами и нулями», будто Вселенная открыла ей свою математическую структуру. Затем она видела комнату без окон и дверей, только с числами на стенах. Впоследствии перед ней предстали странные существа, которых она никогда раньше не знала, но чувствовала с ними глубокую связь.

Женщина говорит, что даже потеряла руку в том мире, однако без боли наблюдала, как конечность восстанавливается. Ее путешествие закончилось перед свитком, который вручили семь существ, но прочитать его она не успела — сознание вернулось в тело.

«Казалось, что меня не было месяцами, хотя прошло всего восемь минут. Этот опыт изменил всю мою жизнь», — говорит она.

Синий туннель и существа из другого измерения

49-летняя американка Николь Меевс пережила клиническую смерть во время осложнений после родов. Сердце женщины остановилось на две минуты.

Николь вспоминает, как вышла из своего тела и оказалась в туннеле голубого и белого света. «Это не был луч, а коридор, который будто дышал, имел звук и температуру, словно музыка, созданная из воды», — описывает она.

Женщина попала в огромное сияющее пространство, наполненное невиданными цветами. Там ее встретили синекожие существа с человеческими лицами, которые напоминали героев фантастического фильма. Они общались телепатически и объяснили, что «настоящая жизнь начинается только после смерти».

Путешествие в Небо и на край Ада

Наиболее драматичной стала история 68-летней Шарлотты Холмс из Канзаса. В 2019 году во время планового обследования сердце женщины остановилось на 11 минут.

Сперва она видела свое тело сверху, чувствовала запах цветов и слышала удивительную музыку. Затем, по ее словам, ангелы повели ее к Небу, где ее ждали умершие родственники в «более молодом и здоровом облике».

«За ними сиял свет, такой яркий, что я не могла на него смотреть. Но я знала: это мой Небесный Отец», — вспоминает Шарлотта.

Впрочем, сразу после этого женщине показали и другую сторону — Ад. «Вонь гнили и крики были настолько ужасными, что это невозможно передать. После красоты Неба контраст был невыносим», — говорит она.

Шарлотта убеждена: Бог позволил ей увидеть эти видения, чтобы она рассказала другим о последствиях греховной жизни.

«Космическое путешествие»

Британский актер Шив Гревал после остановки сердца в 2013 году пробыл «по ту сторону» семь минут. Он рассказывает, что чувствовал себя в космосе — рядом с метеоритами и Луной, был абсолютно бестелесным и одновременно осознавал каждую эмоцию.

«Я требовал вернуться, потому что не хотел еще перерождаться. Хотел жить и быть рядом с женой», — делится он. Этот опыт вдохновил актера создавать абстрактные картины, изображающие его «космическое путешествие».

Наука или вера

Медики объясняют эти явления гипоксией мозга, выбросом химических веществ и галлюцинациями. Но для тех, кто их пережил, эти воспоминания — доказательство существования чего-то большего.

Сопоставляя эти рассказы, видим мозаику возможностей: для кого-то смерть — это мирный сон, для кого-то — туннель чисел или встреча с небесными существами, а для других — даже взгляд в бездну Ада.

Напомним, ранее мы писали о том, что трое людей из разных уголков США, которые пережили клиническую смерть, рассказали о похожих чрезвычайных переживаниях. По их словам, жизнь на Земле является временной и обманчивой, а настоящая реальность ждет нас после смерти.