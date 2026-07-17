Люди подумали, что это мутант: странное существо испугало целый город (фото)

Енот / © Associated Press

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Жители американского Сиэтла были шокированы появлением необычного енота, которого сперва приняли за мутанта или даже мифическое существо. После вирусного видео эксперты объяснили, почему животное выглядит так странно.

Об этом пишет Daily Mail.

Очевидница Киана Голл сначала подумала, что под припаркованным автомобилем сидит кошка, однако, когда животное вышло на свет, поняла, что перед ним енот с очень необычным телосложением.

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Она сняла увиденное на видео и опубликовала его в интернете, назвав енота Джимоти. Ролик всего за несколько дней набрал более 5 миллионов просмотров, а пользователи начали выдвигать разные версии – от мутации до появления загадочного криптида.

Енот / © Daily Mail

Что на самом деле произошло с енотом

Впрочем, специалисты быстро нашли научное объяснение. По словам экспертов по дикой природе, Джимоти, скорее всего, имеет синдром короткого позвоночника — редчайшую врожденную патологию.

Из-за этой особенности отдельные позвонки не формируются должным образом и срастаются между собой. В результате туловище животного становится значительно короче, тогда как лапы продолжают развиваться нормально.

После того как видео стало вирусным, местные жители узнали необычного енота. Некоторые рассказали, что видели его еще несколько месяцев назад, а другие утверждают, что наблюдают его уже около года.

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По словам очевидцев, в детстве Джимоти был настолько маленьким и слабым, что мать часто переносила его вместе с братьями и сестрами во время ночных прогулок.

Доцент ветеринарной клиники Вашингтонского государственного университета Марси Логсдон отметила, что енот в целом выглядит здоровым.

Специалисты предполагают, что, несмотря на редкую врожденную патологию, животное имеет хорошие шансы выжить в дикой природе, ведь уже долгое время успешно передвигается и самостоятельно находит пищу.

Напомним, в Йеллоустоунском национальном парке в США бизон атаковал 65-летнего туриста Карла Исома Макдениела, фотографировавшего животное возле кемпинга. Муж получил травмы, но уже восстанавливается. Это второе нападение бизона в парке через две недели. Служба национальных парков напоминает, что животные могут проявлять агрессию, если к ним подходить слишком близко.

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